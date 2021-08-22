الدوري الإسباني .. ريال مدريد يخرج بنقطة من كمين ليفانتي

تعادل فريق ريال مدريد مع مضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف لمثلهما في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وتمكن جاريث بيل من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 5 من زمن الشوط الأول، بعدما حول تمريرة رائع من كريم بنزيما، بتسديدة أرضية قوية سكنت شباك أيتور حارس ليفانتي.

ونجح روجر مارتي مهاجم ليفانتي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

وتمكن نادي ليفانتي من إحراز الهدف الثاني عن طريق خوسيه كامبانيا الذي حول كرة عرضية وصلت له داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة مباشرة لتسكن شباك الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.

واستطاع ريال مدريد في العودة مرة أخرى للمباراة بهدف في الدقيقة 73، بعدما أرسل كاسيميرو تمريرة بينية أكثر من رائعة وصلت لزميله فينيسيوس جونيور الذي نجح في اختراق منطقة الجزاء.

وأعاد ليفانتي تقدمه مرة أخرى في الدقيقة 78 بعدما اخطأ ديفيد ألابا بشكل فادح في استلام الكرة وأدى إلى وصول الكرة لأقدام روبير بير المتمركز دون أي رقابة في مواجهة المرمى ليضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك.

وأشعل ريال مدريد المباراة مجددا بهدف التعادل في الدقيقة 85 من عمر المباراة، بعد هجمة منظمة من لاعبي ريال مدريد على الجبهة اليسرى أنهاها كريم بنزيما بتمريرة بينية بإتجاه فينيسيوس جونيور الذي استقبل الكرة بتسديدة يمينية.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لحارس مرمى ليفانتي، بعد أن لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، ولعب روبن فيزو كحارس المرمى خلال الدقائق المتبقية من اللقاء.

التعادل منح الفريقين نقطة ليرتفع رصيد ريال مدريد إلى 4 نقاط.