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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك... اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

برج العذراء واحد من الأبراج المعروفة بأنه يهتم دائمًا بأدق التفاصيل فهم يفتقرون إلى القدرة على التعبير يتمتع هؤلاء الأفراد بحياة منظمة ، وحتى عندما يتركون الفوضى ، فإن أهدافهم وأحلامهم لا تزال لها حدود محددة بدقة في أذهانه.

يعد أصحاب هذا البرج  قلقون باستمرار فهم يهتمون بأدق التفاصيل ، ويصبحون أكثر انتقادًا وقلقًا بشأن الأمور التي لا يبدو أن أي شخص آخر يهتم بها كثيرًا.

مواليد العذراء  يتمتعون بحس متطور للكلام والكتابة ، بالإضافة إلى جميع أشكال الاتصال الأخرى ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج العذراء لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 23 أغسطس فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

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توقعات الأبراج الأسبوعية من السبت 21 إلى الجمعة 27 أغسطس 2021


 ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك 23 أغسطس 

 

تقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 23 أغسطس فإن ذلك يعنى أنه  من  الأفضل أن تهتم أكثر بنظامك الغذائي إلى جانب الحصول على قسط كافٍ من الراحة ، يُنصح بممارسة تمارين خفيفة يوميًا. 

بالحديث عن عملك ، يمكن لرجال الأعمال إلقاء نظرة على بعض الخطط الكبيرة خلال هذه الفترة ومع ذلك ، يُنصح بتوخي الحذر أثناء الاستثمار. 

تجنب اتخاذ مثل هذه القرارات بناء على طلب الآخرين و من المحتمل أن تكون هذه المرة صعبة للغاية بالنسبة للموظفين و قد تضطر إلى مواجهة العديد من المشاكل بسبب التأخير في الراتب.

  من المحتمل أن يكون لديك المزيد من عبء العمل خلال هذه الفترة و قد يضطر رجال الأعمال إلى اتخاذ بعض القرارات المحفوفة بالمخاطر خلال هذه الفترة.

 إذا كنت تعمل في شراكة ، فأنت بحاجة إلى توخي الحذر الشديد خلال هذا الوقت و ستكون الظروف طبيعية في حياتك الشخصية وعلاقتك بأفراد عائلتك جيدة.
 

توقعات برج العذراء ليوم 23 أغسطس

عاطفيا: ينصحك الفلك أن تتجنب القسوة في التعامل مع من تحب أو مع شريك حياتك.


مهنيا وماليا: كن هادئا أمام المفاجآت ولا تتسرع في توقيع الأوراق ولا تغامر.

مواليد يوم 23 أغسطس فى عيد ميلادهم ابراج أصحاب هذا البرج خبيرة الابراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك 23 أغسطس توقعات برج العذراء ليوم 23 أغسطس

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شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ما يخبئه لك برجك

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