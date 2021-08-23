أحمد كشري يكشف كواليس أزمة مباراة الاتحاد السكندري: «وصفت الحكم بالظالم.. ولم أتهمه بالرشوة».. فيديو

قال أحمد كشري، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، إنه حاول مساعدة فريقه لإنقاذه من الهبوط إلى دوري القسم الثاني، إلا أنه لم يحالفه التوفيق بإهدار العديد من النقاط بالتحديد في الدور الأول بالمسابقة.

واضاف كشري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن لاعبه مصطفى البدري، سقط أرضًا دون أن يحرك ساكنًا، على الرغم من أن هذا اللاعب غير معتاد السقوط.

وتابع كشري، أنه شاهد الكرة كون تقنية الفيديو قريبة من مقاعد بدلاء فريقه، مطالبًا باحتساب ركلة جزاء، مضيفًا «مجرد مطالبتي بركلة جزاء، شاهدت ضغط رهيب من جانب مقاعد بدلاء الاتحاد السكندري، مع اعتراضات شديدة بعدة ألفاظ».

وتابع «الحكم أحمد العدوي أشهر البطاقة الصفراء في وجهي رغم اعتراضات دكة بدلاء الفريق المنافس بألفاظ شديدة لا يمكن التغاضي عنها، ومن ثم قام بطردي أنا على الرغم أنني لم أتفوه بأي ألفاظ سوى أنني أقسمت بالله بأحقية فريقي لركلة جزاء».

واستطرد «طوال المباراة شهدت سباب وألفاظ خارجة من جانب الاتحاد السكندري، وجاء العدوي ليشهر البطاقة الحمراء في وجهي كون مقاعد بدلاء فريقي اعترضت على الهدف الذي سجله الفريق المنافس، خاصة وأنه أهدر مجهودنا وكان سببًا في سقوط الفريق إلى القسم الثاني».

واختتم تصريحاته «أقسم بالله لم اتهم الحكم بحصوله على الرشوة أو توجيه أي سباب إليه، فقط وصفته بأنه ظالم ورددتها 4 مرات، لكن نادي الإنتاج الحربي لن يصمت أمام العقوبة التي صدرت بحقي وإيقافي 8 مباريات مع الغرامة المالية، وبالنسبة لمباراة الزمالك سنشرك فيها 3 لاعبين من الناشئين في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق».

