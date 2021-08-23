رئيس مياه البحيره يرسل موظفي خدمة العملاء الي منزل مسن لإنهاء إجراءات تغير التعاقد مع الشركة

فى لفتة إنسانية، وجه اللواء المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره المهندس مدير فرع دمنهور بإرسال العاملين بخدمة العملاء والقطاع التجارى والفني بالشركه للمواطن محسن عبد الشافي من مدينة دمنهور لعمل اجراءت تغير التعاقد والعداد الخاص بشقته وعمل المعاينة اللازمه في منزل المذكور نظرا لأنه من كبار السن ،

جاء ذلك أثناء اتصال المواطن برئيس الشركه طالبا من سيادته عمل اللازم نحو إنهاء تغيير إجراءات التعاقد وأنه غير قادر علي الذهاب الي الشركه .



وعلي الفور أصدر المهندس رئيس الشركه تعليماته لفرع الشركه بمدينة دمنهور وخدمة العملاء والقطاع التجارى بالتحرك فورا الي منزل المواطن والقيام باللازم معه بدون أي معوقات وانهاء إجراءات التعاقد حيث صرح سيادته أنه سيكون هذا إجراء متبع مستقبلا بالشركه لخدمة كبار السن وزوى الحاجات الخاصه والمرضى .







كما وجه بتقديم خدمة متميزة للعملاء للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي للشركه حيث أكد سيادته علي حرص الشركة على استحداث وسائل أتصال تكنولوجية حديثة لاستقبال و التعامل مع شكاوي و استفسارات عملائها و تخصيص فرق عمل متخصصة للعمل على سرعة الاستجابة لشكاوي العملاء على مدار الساعه و طوال أيام الأسبوع.



وقال المواطن محسن عبد الشافي أن ماشاهده اليوم هو حلم لم يصدقه فانا بمجرد اتصالي

برئيس الشركه وفي وقت قليل فوجئت بالسيد المهندس مدير الفرع داخل شقتي لانهاء جميع الإجراءات.



ووجه المواطن محسن عبد الشافي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي اهتمام سيادته بكبار السن وتوفير معامله كريمه لهم .



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