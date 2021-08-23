عمر كمال يكشف كواليس رفض عرض بيراميدز للانتقال للزمالك

كشف عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، حالة وحيدة تمنع انتقاله إلى الزمالك وتجعله لاعباً في نادي بيراميدز خلال الموسم المقبل.

وقال عمر كمال في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "لدي تعاقد مع الزمالك وكان من المفترض أن أتقاضى مبلغا مبدئيا مقابل انتقالي ولكن الأمر تم تأجيله بسبب انشغال الفريق ببطولة الدوري".

وأضاف: "أريد توضيح تصريحاتي بأن عرض بيراميدز كان أكبر واحترم مجلس إدارتهم، وهو نادي كبير وقلت لهم إذا لم يتم تفعيل بند تعاقدي مع الزمالك، سأكون لاعباً لبيراميدز".

واختتم عمر كمال: "الحديث مع بيراميدز كان شفهيا وتعاملوا معي باحترافية كبيرة، ولكنهم كانوا يعلمون أن أمر انتقالي للزمالك انتهى".

انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى صفوف الزمالك سيكون في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المصري البورسعيدي في الموسم الحالي.