المقاولون العرب: ننتظر موقف الزمالك مع سيف الجزيري.. اللاعب يمتلك عروض

قال محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن ناديه تلقى عرضا من أحد الأندية الكويتية خلال الفترة الماضية للتعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري المعار لصفوف الزمالك.

وأضاف عادل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة “أون تايم سبورتس 2”: "ننتظر موقف نادي الزمالك لحسم ملف سيف الدين الجزيري".

وأضاف: “الكرة الآن في ملعب الزمالك والتعاقد مع اللاعب سيف الدين الجزيري مستمر حتى نهاية الموسم الجاري وبعدها نرى موقع النادي الأبيض من تفعيل بند شراء اللاعب”.

وأكمل:" هناك عروض من الدوري الكويتي للتعاقد مع سيف الدين الجزيري، لكن حتى الآن لم نحسم هذا الملف وفي انتظار قرار الزمالك".

وأتم تصريحاته: "القرار في يد الزمالك وليس لدينا استعجال في هذا الملف، وننتظر نهاية الموسم لتفعيل بند شراء اللاعب من جانب إدارة القلعة البيضاء".