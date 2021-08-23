اليوم.. كارمن سليمان تحيي حفلا غنائيا في مهرجان محكى القلعة

تحيي الفنانة كارمن سليمان، حفل غنائي اليوم الأثنين على مسرح المحكي، استمرارا لفعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.

تقدم المطربة الشابة كارمن سليمان بمجموعة من اشهر اعمالها منها كلام كلام، حبيبي مش حبيبي، صابرة، فرح ليلى، لما تشوفك عيني، مش هتكلم، ميستهلوش ، عيش علي أعصابك، بنحب الحياة ، فيها الحياة ، ربنا يخليك لقلبي وسطور حكايتي بالاضافة الى باقه من أجمل اعمال زمن الفن الجميل .

كانت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اطلقت أمس وسط إجراءات احترازية متكاملة لمواجهة فيروس كورونا، وبحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء ، بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

كما حضر افتتاح المهرجان على مسرح المحكى الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والاوبرا والباليه بالإنابة عن الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا الذى اعتذر لظروف صحية، المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس النواب.

يذكر أن الفنانة كارمن سليمان كشفت عن تفاصيل أحدث أعمالها الغنائية المقرر طرحها خلال الفترة القادمة.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": هناك أغنية جديدة تحمل اسم " لمعلوماتك"، من كلمات نور عبدالله، وألحان مصطفى العسال، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وأتمنى أن تنال اعجاب الجمهور.