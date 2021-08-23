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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن رقما صادما لـ الحرائق خلال 24 ساعة

حرائق روسيا
حرائق روسيا

كشفت السلطات الروسية، عن إخماد حرائق في غابات بمساحة نحو 130 ألف هكتار خلال 24 الساعة الماضية، مع استمرار اشتعال الحرائق في عدد من دول العالم.

فيما قالت السلطات الروسية إن هذا في الوقت الذي تكافح فيه السلطات الروسية النيران في 1.2 مليون هكتار أخرى.

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كما ذكرت مؤسسة "أفياليس أوخرانا" إن السلطات تمكنت من إخماد 107 حرائق في الغابات على مساحة 130104 هكتارات خلال 24 ساعة.

وأضاف البيان أنه حتى منتصف ليل 23 أغسطس لا تزال في روسيا تندلع 163 حريقا في الغابات على أراض تبلغ مساحتها 1189186 هكتارا.

وعرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل موجة من حرائق الغابات المدمرة فى شمال شرق سيبيريا .

وقد واجهت جمهورية سخا المعروفة أيضاً باسم ياقوتيا، أقصى شرق روسيا، موجة من حرائق الغابات المدمرة بشكل خاص هذا العام بعد شهور من الطقس الحار والجاف الذي شهد درجات حرارة قياسية.

وقد أفاد المسؤولون بأن 117 حريقا غابات نشط على الأقل مشتعلاً على مساحة لا تقل عن 1.4 مليون هكتار في المنطقة. في جميع أنحاء البلاد، يشارك ما لا يقل عن 9900 شخص في إطفاء الحرائق.

حرائق الغابات السلطات الروسية درجات حرارة روسيا التغييرات المناخية

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