بلا حالات محلية.. انفراجة كبيرة في إصابات كورونا بالصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا للجنة فإن الصين لم تسجل أي إصابات محلية جديدة، فيما سجلت 21 إصابة قادمة من الخارج.

كما تم تسجيل 16 حالة جديدة بدون أعراض، في حين لا يزال 507 مرضى بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني إلى 94652 حالة، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4636.

ومن ناحية أخرى، أوضحت منظمة الصحة العالمية، علي لسان الدكتورة سوميا سواميناثان، أحد كبار علمائها، الفرق بين المناعة المكتسبة بعد الإصابة والتعافي من فيروس كورونا، والمناعة أو الحماية التي يوفرها أي من لقاحات فيروس كورونا.

ووفقا لقناة العربية، فقد ناقشت حلقة برنامج "العلوم في خمس"، الذي تبثه منظمة الصحة العالمية على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما إذا كان المصاب، بـ فيروس كورونا يمكن أن يتلقى اللقاح، وما الفترة التي يجب انتظارها بعد الشفاء التام لتلقي التطعيم، وما دور اللقاح إلى جانب الأجسام المضادة التي تكونت بشكل طبيعي في الجسم.

وقالت الدكتورة سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في الصحة العالمية، إنه بعد الإصابة بـ فيروس كورونا، يمكن أن يكتسب الأشخاص استجابة مناعية، لكنها تختلف من شخص لآخر ويعتمد الأمر على ما إذا كان الشخص مصابًا بعدوى خفيفة أو ما إذا كان مصابًا بعدوى أكثر خطورة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية بارتفاع إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 211.3 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.4 مليون وفاة.