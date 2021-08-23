زكي عبد الفتاح: تصرف جنش خطأ كبير.. وراتب عواد سيعيق استمراره مع الزمالك

أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق والحالي لنادي لوس أنجلوس الأمريكي، أن تصرف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومغادرته لمعسكر القلعة البيضاء بشكل مفاجئ بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لمواجهة سيراميكا كليوباترا السابقة.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق : “محمود جتش حصل على فرصته في العديد من المباريات هذا الموسم ، ما بين الدوري العام و دوري أبطال إفريقيا ، ومن الوارد تطبيق سياسة التدوير بينه وبين زملائه محمد أبو جبل و محمد عواد ، ولابد من احترام قرار الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، خاصةً أن التوقيت ليس مناسباً لارتكاب مثل هذه الأفعال ، فالفريق يحتاج إلى التكاتف من الجميع في هذه المرحلة”.

واختتم عبد الفتاح: “الراتب الكبير الذي يتقاضاه الحارس محمد عواد في نادي الزمالك ، سيعيق استمراره بصفوف الفريق ، ولابد من رحيله بنهاية الموسم الجاري خاصةً في ظل ابتعاده عن المشاركات”.