بعد غدٍ.. عرض الفيلم القصير "نحمده" ضمن مهرجان أفلام المرأة السابع بغزة

يُعرض الفيلم الروائي القصير "نحمده"، للمخرج مصطفى وفيق، بعد غدٍ الأربعاء، ضمن فعاليات مهرجان أفلام المرأة السابع، الذي ينظمه مركز شؤون المرأة بغزة.



وقال مخرج الفيلم مصطفى وفيق -لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه سعيد باختيار فيلم "نحمده" للمشاركة في مهرجان عربي يدعم المرأة، وهي تعد المشاركة الثالثة له عربيا، حيث حظي الفيلم بالمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية، كان أبرزها مشاركته مؤخرا في الدورة السادسة من مهرجان "واسط" السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بالعراق، وحصلت بطلته فاطمة بسيوني على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم.



وأوضح وفيق أن فيلم "نحمده" يعد رابع تجربة له في مجال صناعة أفلام السينما المستقلة، حيث قدم أول أفلامه القصيرة "يوم فرح"، وكان مشروع تخرجه من ورشة المخرج الراحل سمير سيف، ثم قدم فيلم "مسار حياة"، وشارك به في مهرجان عديدة، وفيلم"غرغرينا".



فيلم "نحمده" فيلم روائي قصير من تأليف وليد يسري، يناقش الأزمات النفسية التي تحدث للأشخاص بعد فقدانهم لأشياء مهمة أو تعرضهم لصدمات في حياتهم، ويدعو الفيلم إلى ضرورة عدم التعلق بتجارب الماضي المؤلمة والتركيز في المستقبل الذي يحمل الأمل، الفيلم بطولة أمير أبو زيد، وفاطمة بسيوني، وسامح عزت، وآية إبراهيم.