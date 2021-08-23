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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يواجه السودان فى كأس العرب للسيدات.. غدا

صدى البلد

تنطلق غدا بطولة كأس العرب للسيدات فى ملاعب القاهرة بمشاركة منتخب مصر وتستمر حتى يوم ٦ سبتمبر المقبل.

ويفتتخ غدا الثلاثاء فى تمام الساعة الخامسة مساءا منتخب مصر للسيدات مبارياته فى إطار المجموعة الأولى بمواجهة نظيره منتخب السودان على ملعب الشرطة.

ويلتقى منتخب فراعنة السيدات نظيره منتخب لبنان يوم الجمعة القادم فى تمام الساعة التاسعة مساء.

ويواجه منتخب مصر للسيدات نظيره منتخب تونس يوم ٣٠ أغسطس الجاري فى تمام الساعة الخامسة مساء.

فيما تحدد موعد مباراة نصف نهائى البطولة العربية للسيدات يوم ٣ سبتمبر المقبل على أن تقام المباراة النهائية يوم ٦ من الشهر ذاته.

كان الاتحاد العربي لكرة القدم أسند مهام رئاسة اللجنة الإعلامية لبطولة كأس العرب للسيدات، إلى الزميلة الإعلامية  الأردنية هبة الصباغ.

وجاء تعيين الصباغ في ضوء الخبرات الواسعة التي تتمتع بها حيث سبق وتولت منصب مديرة الاعلام لبطولة كأس العالم للسيدات تحت سن 17 ومديرة الإعلام لبطولة كأس آسيا 2018 الى جانب رئاستها اللجنة  الإعلامية للمؤتمر الدولي لرياضة المرأة بنسختيه الأولى والثانية في القاهرة عامي 2019 و2020.

وأسفرت قرعة كأس العرب للسيدات عن وقوع منتخب مصر ضمن منافسات المجموعة الأولى بجانب منتخب تونس ومنتخب السودان ومنتخب لبنان.

بينما ضمت المجموعة الثانية منتخب الأردن ومنتخب الجزائر ومنتخب فلسطين.

ويقيم الاتحاد العربي لكرة القدم بطولة كأس العرب للسيدات للمنتخبات لكرة القدم، في نسختها الثالثة بالقاهرة، خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي حتى 6 سبتمبر القادم.

وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم المدرجة في رزنامته لهذا الموسم 2021 - 2022.

يذكر ان النسخة الأولى من البطولة أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية في بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.

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