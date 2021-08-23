الأوقاف: 150 قيادة شابة في مفاصل الوزارة حتى الآن.. وانتظروا دفعة جديدة قريبًا

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: إن الفترة الماضية شهدت تمكينا لعدد كبير من الشباب في المناصب القيادية بديوان عام الوزارة والمديريات الإقليمية والأعمال الدعوية بالمساجد الكبرى ومساجد النذور ، لافتا الى ان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أسند له تسيير أعمال القطاع الديني مما يؤكد أن رؤيته المستقبلية هي تمكين الشباب في مفاصل الوزارة .



وأضاف رئيس القطاع الديني في تصريح خاص لـ" صدى البلد أن إطلاق وزير الأوقاف برنامج إعداد شباب الأوقاف للقيادة، سواء بديوان عام الوزارة، أم بالمديريات الإقليمية، أم بهيئة الأوقاف، أم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أم بمستشفى الدعاة وجميع الجهات التابعة للوزارة، يعد طفرة جيده جدا لتأهيل أكبر قدر من الشباب خلال الفترة المقبلة .

وأوضح دفعت وزارة الأوقاف بالعديد من الأئمة المتميزين وشباب وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية للعمل الإداري والقيادي ومعاونة قيادات الوزارة في مهامهم القيادية ، كما تعمل وزارة الأوقاف على تجديد الدماء الإدارية ، من خلال المرشحين للعمل القيادي والمرشحين للإدارة الوسطى والإشرافية على مستوى مديري الإدارات والمفتشين، من المنتدبين والمتقدمين الجدد من الأئمة المتميزين من مختلف المحافظات ، وذلك في إطار خطة الوزارة في التحديث وتجديد الدماء الإدارية والدفع بمزيد من القيادات الشابة المثقفة.



وقد دفعت الوزارة بعدد كبير من القيادات الشبابية في العمل الإداري والعمل الدعوي على حد سواء وخلال سبع سنوات مضت تم ضخ دماء شبابية جديدة بدءًا بالمديريات الإقليمية على مستوى وكلاء الوزارة ووكلاء المديريات ومديري الدعوة والمفتشين الجدد ، مرورًا بالمساجد الكبرى ومساجد آل البيت ، انتهاء بالديوان العام والذي شهد طفرة كبيرة في إحلال القيادات الشبابية محل القيادات التي أحيلت إلى المعاش وأثبتوا جدارتهم في العمل القيادي والعمل الإداري سواء من الأئمة أم من الإداريين المتميزين رجالًا كانوا أو نساءً ، وإجمالا نستطيع القول بأن الوزارة دفعت بأكثر من 150 قيادة شابة بالمديريات الإقليمية والديوان العام ومساجد النذور وآل البيت والمساجد الكبرى وسيكون هناك دفعة جديدة من الشباب قريبا .

واختتم رئيس القطاع الديني تصريحاته أن المرحلة المقبلة ستشهد الدفع بمزيد من الشباب ، فوزارة الأوقاف تعمل على توسيع المدارك والثقافات من خلال البرامج التدريبية والتخصصية والمتميزة التي تعقدها الوزارة للأئمة ، من خلال برامج الإمام المتميز والإمام المجدد والإمام المفكر .