جهاز المنتخب يضع نجم الزمالك بديلا لـ محمد صلاح أمام أنجولا والجابون

يعكف الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدري على وضع بدائل بعد غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن مباراتي انجولا والجابون بتصفيات كأس العالم ٢٠٢٣.

ويلتقى منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري نظيره منتخب انجولا يوم ١ سبتمبر على أن يواجه منتخب الجابون يوم ٥ من نفس الشهر بتصفيات المونديال.

ووضع حسام البدرى وجهازه المعاون أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك على رأس البدائل لتعويض غياب محمد صلاح أمام انجولا والجابون بتصفيات المونديال.

واستند حسام البدرى ورفاقه فى اختيار احمد سيد زيزو لشغل مركز محمد صلاح الى قدراته الفنية وإمكانياته البدنية داخل المستطيل الأخضر وتألقه بصفوف الفارس الابيض خلال مباريات الدوري الممتاز الأخيرة.

الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى خطابا من نادي ليفربول يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل الذي يتضمن مواجهة انجولا بالقاهرة والجابون بمدينة فرانسفيل خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.



وأشار خطاب النادي الإنجليزي إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في انجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى انجلترا.

كما أعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك ، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيًا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية.

نادي ليفربول الإنجليزي اتخذ الموقف نفسه مع عدد من لاعبيه الأجانب.