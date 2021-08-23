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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء الدراسة بكلية الطب البيطري في جامعة عين شمس العام الجديد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أنه سيتم افتتاح  كلية الطب البيطري العام الجديد 2021  /2022 .

 

وفي ذات السياق، تفقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس يرافقه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس والدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ولاء عبد الغني وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والدكتور نبيل المدني وكيل كلية الزراعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة وعددا من أعضاء هيئة التدريس المقر الإدارى لكلية الطب البيطري الجديدة التى ستبدأ الدراسة بها فى العام الدراسي القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢ بحرم كلية الزراعة بجامعة عين شمس.

 

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وقام بالاجتماع بأعضاء هيئة التدريس الموكل إليهم وضع خطة وهيكل كلية الطب البيطري جامعة عين شمس  وهم: الدكتور احمد خفاجي رئيس قسم البكتيريا والمناعة والفطريات السابق بجامعة قناة السويس والمشرف العام على كلية الطب البيطرى، الدكتور خالد صلاح الدين محمد المشرف علي قسم الحيوان والأمراض المعدية ، ا.د حمزة محمد ابراهيم المشرف علي قسم البكتيريا والمناعة ،  ا.د سعيد كمال ابو الغيط مدير وحدة القياس والتقويم الإلكتروني.


وثمن الدور الذي يقومون به  واستمع لمقتراحاتهم بهذا الصدد.


و تضمنت الزيارة تفقُد المبني الإداري المخصص لكلية الطب البيطري ومعمل التشريح الجديد، كما تفقد الحضور بعض المعامل المنشأة حديثا للطلاب مثل معمل البايولوجي ١ ومركز الثروة الميكروبية والصوبات الزراعية الجديدة  بالكلية ومركز تنمية الفراولة ووحدة السمية الميكروبية ومزرعة الخضر وحضانات الثروة السمكية ومقر جمعية الرعاية الاجتماعية.

 

أعلن مكتب التنسيق المركزى بجامعة عين شمس، عن تخصيص المكتب لتلقي الاستفسارات حول تنسيق الجامعات، والاستفسار والتقديم للشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وكذلك الاستفسارات المتعلقة بالتقدم للكليات العسكرية لطلاب الشهادات العربية.


وكشفت جامعة عين شمس عن إعداد طلاب المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٢، الذين تم استقبالهم في اليوم الثانى للتنسيق من خلال 13 معملا في خمس كليات هم (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفة المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة  .

 

وأعلنت معامل كلية هندسة عن استقبالها عدد 206 طلاب وطالبات (٥معادلة/٢٠١عامة) ، وكلية الآداب 783 طالبا (٢٩٦معادلة/٤٨٧عامة)، وكلية البنات 79 طالبا (٣معادلة/٧٦عامة)، وكلية الزراعة 61 طالبا (١ معادلة/٦٠عامة) ، وكلية الحاسبات والمعلومات 110 طلاب، ليصل العدد الإجمالي  1239 طالب وطالبة فى اليوم الثانى .

 

وكانت معامل كلية هندسة جامعة عين شمس أعلنت أمس عن استقبال ٣٧ طالب وطالبة (٢٠معادلة/١٧ ثانوية عامة)، واستقبلت معامل كلية الآداب ٤١٥ طالبا وطالبة (٢٧٢معادلة/١٤٣عامة) و كلية البنات ٣٢ طالب وطالبة (٦معادلة/٢٦عامة) كلية الزراعة ١٩ طالب وطالبة  ،وتم استقبال ٥٣ طالبا وطالبة بمعامل كلية الحاسبات والمعلومات  ، باجمالى  ٥٥٦ طالبا وطالبة.
 


وحرصت الجامعة تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس ، ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على توفير جميع التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق طوال المراحل المختلفة للتنسيق، على النحو اللائق بمكانة جامعة عين شمس 

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس كلية الطب البيطري محمود المتيني نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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