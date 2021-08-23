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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في طريقهم لأمريكا.. الأردن يسمح بعبور 2500 أفغاني عبر أراضيه

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الاثنين أن حكومة البلاد وافقت على عبور 2500 أفغاني ممن سيتم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأمس الأحد، أعلنت الخارجية الكويتية الموافقة على عبور 5 آلاف أفغاني، مشيرةً إلى أن "هذه الموافقة تأتي بناء على توجيهات أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد، "تقديرا للعلاقات الاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، ولتعزيز التعاون القائم بينهما، واستمرارا لدور الكويت الإنساني، الداعي إلى أهمية تأمين المرور الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب، وتيسير عمليات الإجلاء من أفغانستان".

 

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال الشهر الماضي إن مسألة إعادة توطين مترجمين أفغان أثيرت في اجتماعات عقدها في الكويت.

 

ويخشى كثير من الأفغان الذين عملوا مع قوات حلف شمال الأطلسي من انتقام حركة "طالبان" التي سيطرت على العاصمة الأفغانية كابول قبل أسبوع.

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وقد أمرت الولايات المتحدة الأحد بإرسال ست طائرات تجارية للمساعدة في نقل أناس تم إجلاؤهم من أفغانستان، مع سعي واشنطن لإسراع وتيرة إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من كابول.

 

وتكشف هذه الخطوة مدى الصعوبات التي تواجهها واشنطن لتنفيذ عمليات الإجلاء، بعد سيطرة حركة طالبان السريعة على البلاد.

 

وظل آلاف الأشخاص خارج مطار كابول الدولي الأحد على أمل إجلائهم بعد أن تصدى مسلحو طالبان للحشود.

أمريكا الأردن الكويت أفغاني أفغانستان كابول

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