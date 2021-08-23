فقد بصره منذ 10 سنوات.. عم حسين يروي كيف غيرت حياة كريمة عالمه.. شاهد

روى حسين صالح، مواطن من محافظة الغربية فقد بصره منذ 10 سنوات، كيف ساهمت مبادرة "حياة كريمة" في تغيير حياته ومساعدته لكسب قوت يومه.

وقال "صالح"، خلال تصريحات له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إن مبادرة "حياة كريمة" قامت بتوفير تروسيكل له ليعمل عليه نجله وينفق على عائلته.



ولفت إلى ان لديه ولدان محمد ومحمود، أحدهما حصل على الدبلوم ويعمل للإنفاق عليهم، والأخر مازال يدرس، منوهًا بأنه كان يعمل وينفق على أسرته ولكنه فقد بصره منذ فترة، ولم يعد قادرا على العمل.



ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع "حياة كريمة" وللمصريين الذين يقوموا بمساعدته، مشيرًا إلى انه يقيم في سكن بالإيجار، ويتمنى أن يكون لديه منزل خاص به للإقامة فيه.