محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء

محافظة البحيرة

شدد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف كافة الجهود لتطعيم جميع المواطنين وهيئات التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة وكذا العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي.

فضلاً عن التوسع في تطعيم العاملين في دواوين عموم المحافظة والوحدات المحلية ، والمديريات العامة للحماية من انتشار الفيروس، مشيرا إلى تقديم التوسع فى فتح المنافذ الثابتة وزيادة الفرق المتحركة ومدها بكافة المعدات والآليات اللازمة للتيسير على المتقدمين.

تجهيزات لتلقي لقاح كورونا

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، واللواء عبد الحميد خميس مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية.

أكد المحافظ، أنه تم حتى الآن توفير 18 فريق ثابت بدلا من 9 فرق وكذا 31 فرقة متحركة بدلا من 7 وجارى زيادة تلك الفرق لتقديم اللقاح للمواطنين المترددين فى اسرع وقت ومنع حدوث أي تزاحم مشددا على التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة تنظيم عملية تقديم التطعيمات للفئات المستهدفة خلال تلك الفترة ، والتأكيد على ضرورة تلقي الجميع للقاح والتقدم عبر الرابط التالى للحصول على اللقاح

https://www.egcovac.mohp.gov.eg

مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير اللقاح والفرق اللازمة لتطعيم المواطنين ضد الفيروس وخاصة باماكن التجمعات والمصانع والشركات.

رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء

كما شدد المحافظ خلال الاجتماع على رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات وكافة الجهات المعنية لاستقبال موسم الشتاء من خلال تكثيف الحملات لمتابعة محطات الصرف ومناسيب الترع والمصارف ونظافة جميع صفايات الأمطار والتأكد من عمل كافة المعدات بطاقتها القصوى، وكذا رفع درجة الاستعداد بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية والوحدات المحلية لاستقبال العام الدراسى الجديد بمراجعة كافة المدارس والتأكد من أعمال الصيانة البسيطة بها وخاصة فيما يتعلق بالكهرباء والسباكة وسلامة المقاعد والنوافذ دهان الأسوار ونظافة المدارس من الخارج والداخل.