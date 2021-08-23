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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

البحيرة الأزهرية تحصد أول الجمهورية لبطولة الكرة الطائرة

مباريات كرة الطائرة
مباريات كرة الطائرة لطلاب الأزهر

اختتمت مباريات النهائيات لبطولة كرة الطائرة للمرحلة الثانوية لطلاب الأزهر الشريف، وذلك على ملاعب المدينة الشبابية  بأبوقير.

 

بدأت تصفيات النهائيات بمباريات المجموعة الأولى وتشمل مناطق (أسوان والدقهلية وبنى سويف البحيرة) حيث تغلب فريق الدقهلية على أسوان وكذلك فريق البحيرة على بنى سويف ليصعد فريقي الدقهلية والبحيرة ويتقابل الفريقان للصعود على النهائي حيث فاز فريق البحيرة على فريق الدقهلية  ليكون أول المجموعة الأولى بينما فريق الدقهلية ثانى المجموعة.


أما المجموعة الثانية تضم مناطق ( المنيا وقنا والقليوبية والمنوفية) حيث فاز فريق المنيا على فريق قنا وكذلك فريق القليوبية على فريق المنوفية ليصعد فريقي المنيا والقليوبية وكان المركز الأول للمجموعة من نصيب فريق المنيا بينما فريق القليوبية ثانى المجموعة.


وأقيمت المباراة النهائية بين فريقي البحيرة والقليوبية وذلك بحضور أحمد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب حيث فاز فريق البحيرة بالمركز الأول ويأتي فريق القليوبية  في المركز الثانى بينما فريق الدقهلية إحتل المركز الثالث وكان نصيب المركز الرابع لفريق المنيا .

مباريات كرة الطائرة لطلاب الأزهر
مباريات كرة الطائرة لطلاب الأزهر
مباريات كرة الطائرة لطلاب الأزهر
مباريات كرة الطائرة لطلاب الأزهر
مباريات كرة الطائرة لطلاب الأزهر
مباريات كرة الطائرة لطلاب الأزهر
مباريات كرة الطائرة لطلاب الأزهر
مباريات كرة الطائرة لطلاب الأزهر
مباريات كرة الطائرة لطلاب الأزهر
مباريات كرة الطائرة لطلاب الأزهر
النهائيات مباريات كرة الطائرة الأزهر ملاعب المدينة الشبابية

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