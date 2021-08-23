تطور خطير منتصف سبتمبر.. معلومات تعلن لأول مرة عن كورونا|فيديو وإنفوجراف

لا زالت تطورات فيروس كورونا الذي ضرب البلاد منذ فبراير العام الماضي مستمرة في فرض أوضاع واحتياطات معينة من جانب الحكومة على الأفراد والمؤسسات ، واليوم أدلت وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد بالعديد من التصريحات الهامة التي تخص استعدادات الحكومة للموجة الرابعة ، وكذلك تحركات الدولة لتطعيم الطلاب بالإضافة إلى إعلان بدء التطعيم بلقاح سينوفاك المنتج محليا ..

ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري ، أبرز تصريحات الوزيرة من خلال النقاط التالية ، حيث تحدثت الوزيرة عن استعدادات الحكومة للموجة الرابعة لـ كورونا من خلال :

استيراد 15 ألف جرعة من أدوية "مونوكلونال"بـ 5 مليون دولار

الكمية تكفي لعلاج 5 آلاف مواطن وتحقق نسبة شفاء عالية

توفير الأكسجين الطبي بنحو ٣.٣ مليون لتر

زيادة مراكز تلقي لقاح كورونا لـ657 خلال الأسبوع الماضي

زيادة أسرة الرعاية والتنفس الصناعي

توفير ربع مليون جرعة لتطعيم المواطنين المسافرين للخارج من أجل العمل.

بدء الموجة الرابعة متوقع في النصف الثاني من سبتمبر

وصول نحو 5 ملايين جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا الشهر المقبل

أما بالنسبة للطلاب فأعلنت الوزيرة :

حصول طلاب الثانوية على جرعتي اللقاح قبل دخول الجامعة ضرورة

شهادة التطعيم لطلبة الجامعات بـ25 جنيه

سيحصل الطالب على الشهادة من وزارة الصحة

ولابد من الحصول على جرعتين قبل العام الدراسي

وسيتم استخراج الشهادة من موقع الوزارة

توفير اللقاحات للطلاب من دون الـ 18 حالة السفر للخارج من أجل التعليم

كما تحدثت الوزيرة عن شهادة الـQR code كالتالي :

كل مواطن حصل على التطعيم سيحملها

ستسخدم فيما بعد عند التجمعات الكبيرة المطارات والحفلات

ستوضح متلقي اللقاحات عن طريق ٣ ألوان

اللون الأحمر للغير حاصلين علي اللقاح

اللون الأصفر الحاصل علي جرعة واحدة من اللقاح

الأخضر للحاصل علي جرعتي اللقاح

ووجهت الوزيرة رسائل هامة للحوامل أبرزها :

لقاح كورونا لم يتوفر حاليا للسيدات الحوامل

السيدة من الممكن أن تسجل بعد مرور شهرين من الولادة من أجل الحصول على اللقاح

كما كشفت الوزيرة العديد من المعلومات عن أوضاع كورونا في مصر حاليا كالتالي :

تم رصد أول حالة مصابة بـ دلتا في شهر يوليو لسيدة أجنبية

رصدنا مصابين بـ دلتا بلس في مصر خلال الأسابيع الماضية

متحور دلتا أخطر بسبب سرعة الانتشار وليس صعوبة الحالة

توريد لقاح سينوفاك المصري غدًا الثلاثاء بمراكز التطعيمات

الطاقة الإنتاجية لـ سينوفاك محليًا من 15 لـ18 مليون جرعة شهريًا

الاتحاد والبنك الأفريقيان يبحثان مع مصر إنتاج مليار جرعة لقاح كورونا سنويا

سينوفاك المصري يقلل دخول المريض للمستشفى بنسبة 90%

تطعيم 7 ملايين ضد كورونا من إجمالى 10 ملايين مسجل بموقع الوزارة

كل العاملين بالقطاع الإداري مدعوون لأخذ اللقاح في أغسطس وسبتمبر

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