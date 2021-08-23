عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء تمنح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح ينتج في مصر ضد كورونا

لقاح فاكسيرا سينوفاك
لقاح فاكسيرا سينوفاك

أعلنت هيئة الدواء المصرية، منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك/فاكسيرا المنتج محلياً ، وفقا للشراكة بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)؛ وذلك بعد اجتيازه عمليات التقييم اللازمة من قبل الهيئة، طبقاً للقواعد والمرجعيات العالمية المتبعة لتقييم آمان وجودة وفاعلية اللقاحات.

هيئة الدواء المصرية تمنح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك/فاكسيرا أول لقاح ينتج محلياً لفيروس كورونا


يأتي ذلك انطلاقاً من استراتيجية الدولة المصرية وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو توفير لقاحات آمنة وفعالة لمواجهة جائحة كورونا.

وحرصت هيئة الدواء المصرية على تقييم وإصدار موافقات الاستخدام الطارئ لجميع اللقاحات المستخدمة داخل مصر ضماناً لجودتها ومأمونيتها وتأكيداً لاستدامة توافرها.

وأكدت هيئة الدواء أن منح رخصة الاستخدام الطارئ لأول لقاح يتم إنتاجه محليا في مصر، جاء بعد أن قدمت الهيئة دعماً فنياً وإجرائياً غير مسبوق لشركة فاكسيرا، مساهمة منها لتوطين تلك الصناعة الهامة ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي في أسرع وقت ممكن، ووضع مصر على خارطة الدول المنتجة للقاحات كورونا.

وتأتي تلك الإجراءات بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، ومصنعي ومطوري اللقاحات في مصر وخارجها عن طريق عقد الاجتماعات التنسيقية بشكل دوري ومنتظم، وكذلك تقديم الدعم الفني من قبل خبراء الهيئة في مجالات جودة التصنيع والدراسات الإكلينيكية.

لقاح سينوفاك لقاحات كورونا الرئيس عبدالفتاح السيسي فيروس كورونا هيئة الدواء المصرية الاستخدام الطارئ الدواء المصرية شركة فاكسيرا شركة سينوفاك الصينية

موضوعات متعلقة

الصحة: أول حالة دلتا بلس ظهرت في مصر لسيدة أجنبية

الصحة: إعفاء الطلاب من مصاريف استخراج شهادة لقاح كورونا

الصحة تعلن عن أول حالة دلتا بلس في مصر.. تفاصيل

الصحة: أولوية لتلقيح الطلاب بالتعليم قبل الجامعي ضد كورونا

الصحة: زيادة مراكز تلقي لقاح كورونا إلى 657

الصحة: الحصول على جرعة لقاح كورونا الثانية شرط دخول الطلاب للجامعات

الحالات في زيادة.. الصحة : تسجيل 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و8 وفيات

إنشاء أول مستشفى مصري متخصص في الأطفال والنساء.. وزيرة الصحة تستقبل نظيرها الجيبوتي.. وعبدالله: الرئيس السيسي حريص على دعم العلاقات المشتركة بين البلدين

ترشيحاتنا

"التعليم": لا دخول للعاملين بالمنظومة لمقر العمل إلا بعد تلقي لقاح كورونا

برعاية السيدة انتصار السيسي.. وزير الرياضة يشهد إطلاق فعاليات مسابقة بداية حلم

زيادة إيرادات قناة السويس .. تأثير غير متوقع على «العملة الصعبة»

سعر ومواصفات سيارة جيب 2022 الجديدة

ارتفاع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم الاثنين.. تعرف على التفاصيل

الدوري الفرنسي.. مشاهد مؤسفة في مباراة نيس ومارسيليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في حالة نضال الشافعي الصحية

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

ليفربول يعتذر عن عدم انضمام صلاح للمنتخب بسبب كورونا.. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا

أزهري يعلق على واقعة رفض فتيات تغسيل سيدة متوفاة لا تصلي

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

فيديوجراف.. حالته حرجة .. نضال الشافعي يتعرض لأزمة صحية شديدة

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بسبب حلا شيحة ..ما القصة؟

توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والجونة والزمالك والإنتاج الحربي بالدوري

فيديوجراف| قلبه كبير.. سعد الصغير يتبنى طفلين خلال بث مباشر

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ