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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

زوار معرض الإسكندرية للكتاب يتوافدون على ركن الخط العربي بجناح الأزهر

ركن الخط العربي بجناح
ركن الخط العربي بجناح الأزهر

شهد ركن الخط العربي المقام في جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، لليوم الثامن على التوالي، إقبالا كبيرا من الزوار، الذين اصطفوا في طوابير، لتعلم فنون الخط وكتابة أسمائهم على بطاقات تذكارية والاحتفاظ بها.

وأوضح الخطاط والفنان التشكيلي، إسماعيل عبده، أن ركن الخط العربي يقدم ورشا لتعليم فن الخط لجميع الأعمار، مؤكدا أن هناك استجابة كبيرة من قبل الأطفال في تطبيق ما يتعلموه، كما نقدم لهم هدايا رمزية عبارة عن بطاقات مكتوب عليها أسمائهم بالخط العربي المزخرف، مما يولد حالة من الفرحة لديهم، وحرص كبير على زيارة جناح الأزهر بشكل مستمر.

تأتي مشاركة الأزهر في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب الذي انطلقت فعالياته منذ الإثنين الماضي، وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، بعد مشاركة ناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي قدم فيه الأزهر الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والندوات الافتراضية خلال أيام المعرض سواء ما يتعلق منها بالجانب العلمي والتوعوي أو ما يتعلق بالأنشطة الفنية والتنموية.

ركن الخط العربي بجناح الأزهر
ركن الخط العربي بجناح الأزهر
ركن الخط العربي بجناح الأزهر
ركن الخط العربي بجناح الأزهر
ركن الخط العربي بجناح الأزهر
ركن الخط العربي بجناح الأزهر
جناح الأزهر ركن الخط العربي الزوار طوابير فنون الخط بطاقات تذكارية

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