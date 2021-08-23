عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياساتر أول المفاجآت.. وليد منصور يتعاقد مع دياب لمدة عامين

وليد منصور مع دياب
وليد منصور مع دياب

تعاقد المنتج وليد منصور مع الفنان دياب لمدة عامين إنتاج وإشراف عام علي أعماله يشمل الظهور في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات، وإنتهي دياب من تسجيل أغنية "ياساتر" وتعد هي المفاجأة الأولي لهما بعد التعاقد ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

كما تعاقد وليد مع دياب علي المشاركة في فيلم "كوزمو" والذي يعد واحد من أقوي الأفلام التي ستشهدها السينما خلال الفترة المقبلة حيث يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفي شعبان ونيللي كريم.

وفي سياق آخر، أطلق مؤخرا المنتج وليد منصور مسابقة لاكتشاف مواهب الغناء تحمل عنوان "  The Talented" لدعم المواهب الغنائية الجديدة، وتعد المسابقة هي الأضخم في مصر والوطن العربي بمشاركة نخبة من صناع الموسيقي.

ويستعد وليد حاليا للسفر لاحدي الدول الأوروبية بصحبة فريق عمل فيلم "أهل الكهف"  لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم هناك تمهيدا لعرضه نهاية العام الجاري.

The Talented.. وليد منصور يستكشف المواهب الغنائية في الوطن العربي

وليد منصور يطرح برومو كدابين وتعبوك لـ يارا محمد

خلاف مع روبى 

وكان كشف المنتج وليد منصور، لـ “صدى البلد” عن حقيقة خلافه مع الفنانة روبي، بعد طرحها أغنية جديدة من خارج إنتاجه.

وقال وليد منصور: "كام بيننا عقد  لمدة ستة أشهر، وانتهى في ٣٠ مايو الماضي".

وتابع: "لم تحدث أي مشاكل فقد  سلمتها باقي الأغاني.. وحصلت على جميع حقوقي".

واختتم: "لا توجد مشاكل ؛ وهناك اتفاق بيننا على إقامة حفل غنائي لها في الساحل خلال الأول من شهر يوليو المقبل".
 

وليد منصور ودياب
وليد منصور ودياب
دياب
دياب
وليد منصور اخبار وليد منصور دياب المطرب دياب اخبار دياب

موضوعات متعلقة

محمد صبحى يسجل 10 أغنيات لمسرحيته الجديدة "نجوم الظهر"

الخطر بيقرب .. محمد مهران يروج لفيلم ماكو

محمد صبحى: سأظل أطالب بمقاطعة الفن الهابط

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق جائزة أبو الحسن سلام للبحث العلمي

ترشيحاتنا

مسار الإنسانية المشترك.. 11 رسالة لـ الطيب وفرنسيس بـ13 لغة

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر الجديد بمصر

الأعلى للجامعات: 229 ألف طالب تقدموا لاختبارات القدرات

تصريح مفاجئ.. روسيا: هناك دفء في العلاقات بين إيران ودول الخليج

بعد توجيه الرئيس.. أشهر مناجم الذهب في مصر وحجم انتاجها

تحرك برلماني عاجل بعد ظهور أول حالة دلتا بلس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وباء كورونا يعصف بـ بريطانيا.. وعقار جديد لعلاج الفيروس

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

دخل العزل.. إصابة طارق العريان بفيروس كورونا.. خاص

السيسي: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

فيديو

من الرفض إلى القبول.. سميرة عبدالعزيز توافق على العمل مع محمد رمضان .. فيديو

الموجة الرابعة والتطعيم الإلزامي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس عن كورونا

فيديوجراف.. حالته حرجة .. نضال الشافعي يتعرض لأزمة صحية شديدة

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بسبب حلا شيحة ..ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

اﻟﻤﺰﻳﺪ