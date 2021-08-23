ياساتر أول المفاجآت.. وليد منصور يتعاقد مع دياب لمدة عامين

تعاقد المنتج وليد منصور مع الفنان دياب لمدة عامين إنتاج وإشراف عام علي أعماله يشمل الظهور في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات، وإنتهي دياب من تسجيل أغنية "ياساتر" وتعد هي المفاجأة الأولي لهما بعد التعاقد ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

كما تعاقد وليد مع دياب علي المشاركة في فيلم "كوزمو" والذي يعد واحد من أقوي الأفلام التي ستشهدها السينما خلال الفترة المقبلة حيث يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفي شعبان ونيللي كريم.

وفي سياق آخر، أطلق مؤخرا المنتج وليد منصور مسابقة لاكتشاف مواهب الغناء تحمل عنوان " The Talented" لدعم المواهب الغنائية الجديدة، وتعد المسابقة هي الأضخم في مصر والوطن العربي بمشاركة نخبة من صناع الموسيقي.

ويستعد وليد حاليا للسفر لاحدي الدول الأوروبية بصحبة فريق عمل فيلم "أهل الكهف" لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم هناك تمهيدا لعرضه نهاية العام الجاري.

خلاف مع روبى

وكان كشف المنتج وليد منصور، لـ “صدى البلد” عن حقيقة خلافه مع الفنانة روبي، بعد طرحها أغنية جديدة من خارج إنتاجه.

وقال وليد منصور: "كام بيننا عقد لمدة ستة أشهر، وانتهى في ٣٠ مايو الماضي".

وتابع: "لم تحدث أي مشاكل فقد سلمتها باقي الأغاني.. وحصلت على جميع حقوقي".

واختتم: "لا توجد مشاكل ؛ وهناك اتفاق بيننا على إقامة حفل غنائي لها في الساحل خلال الأول من شهر يوليو المقبل".



وليد منصور ودياب