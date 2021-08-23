محافظ الشرقية يفتتح مجمع محلات وخدمات تجارية أسفل كوبري شرويدة بالزقازيق

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه عميد أركان حرب ياسر محجوب قائد الفرقة السادسة المدرعة بقيادة الجيش الثاني الميداني مجمع محلات وخدمات تجاريه أسفل كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق والمُقام بالتعاون بين المحافظه والفرقه السادسة المدرعة ، في حضور المهندسة لبني عبد العزيز نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، وعدد من ضباط الفرقة السادسة المدرعة .

تفقد المحافظ ومرافقوه المحال التجاريه والتي تقدم المأكولات والوجبات السريعة والأنشطه التجارية المختلفة للمسافرين وسائقي سيارات الأجرة وكذلك لقاطني المنطقة ، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة ومراعاة كافة الاشتراطات الصحيه للمنتجات المقدمة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة ارتأت استغلال أسفل الكوبري من خلال إقامة مجمع محلات وخدمات تجاريه وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وتقديم خدمات مميزة للمسافرين ، مؤكداً أنه عند إنشاء المحال التجارية تمت مراعاة عدم إعاقتها الحركة المرورية بالمنطقة.

ومن جانبه قدم العميد أركان حرب ياسر محجوب قائد الفرقة السادسة المدرعه الشكر لمحافظ الشرقية على دوره في تذليل كافة العقبات أمام استغلال أسفل كوبري شرويده لإقامة محلات ومولات تجاريه صغيره ، مشيداً برؤية المحافظ الثاقبة في استغلال المكان بالشكل الأمثل لصالح المواطنين ومنع ظهور المواقف العشوائية بالمنطقة.

وكان محافظ الشرقية استقبل اليوم قائد الفرقه السادسه المدرعة بمكتبه بالديوان العام لمناقشه وعرض كل ما يتعلق بافتتاح محلات ومجمع الخدمات التجارية أسفل كوبري شرويده بمدينة الزقازيق.