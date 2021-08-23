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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تثمن دعم الرئاسة للأعمال الفنية والدراما .. وتؤكد: استعادت ريادتها

صدى البلد

قالت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، أن الدراما المصرية شهدت تطورا كبيرا منذ ستينات القرن الماضي، موضحة أن الدراما من الاسلحة الهامة التي تستخدمها الدول في الدفاع عن نفسها، تجاه الأفكار المتطرفة التي تسعى إلى تخريب الدولة وزعزعة استقرارها من خلال الأفكار المسمومة التي تبثها.

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وأشارت "النقاش" في تصريحاتها لـ"صدى البلد"، أن العام الماضي شهد مسلسلات قيمة أعادت الاعتبار للدراما المصرية، بل وكشفت الوجه القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية، وجعلت الشعب المصري يلتف حول الملحمة المصرية وبطولات بواسل مصر الذي ضحوا بأرواحهم تجاه هذا الوطن والدفاع عنه.

 

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي يعي جيدا أهمية الدراما المصرية، مشيدة بحديثه تجاه تقديم دعم ضخم لإنتاج أعمال فنية لبناء وعي المصريين، من خلال معاني ومباديء قيمة.

 

أوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن ريادة الدراما المصرية عادت مرة أخرى، وبالأخص فيما بالأعمال المتعلقة بسرد تاريخ الدولة المصرية، منوهة أن هذه الأعمال في غاية الأهمية للخروج بدروس مستفادة منها ومن اجل أن يعي الجيل القادم تضحيات الأبطال المصريين من أجل عدم المساس بوطنهم.

 

 وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة مستعدة لتقديم دعم ضخم جدا لإنتاج أعمال فنية لبناء وعي المصريين.

 

وتابع الرئيس السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عزة مصطفي مقدمة برنامج " صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "قضيتنا بناء الوعي الحقيقي حتي في المجال الفني".

 

وأشار إلي أن الحديث عن تجديد الخطاب الروحي أمر مهم، متابعا: “أنا داعم لأي عمل على مستوى الدولة داخل مصر”.

 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أي عمل فني راقي سيجذب المشاهدين لمتابعته، مشيرا إلى أن قضيتنا في مصر قضية الوعي.
 

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