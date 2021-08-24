جامعة حلوان تقيم معرض المعرض العلمي للابتكارات ومشاريع التخرج..اليوم

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بكلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان المعرض العلمي للابتكارات ومشاريع التخرج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة وذلك بعد نجاح مبادرة هنسوقلك، وذلك تحت اشراف الدكتور محمد الدسوقي القائم بعمل عميد كلية الهندسه بحلوان .

ويشرف على فعاليات المعرض الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر، الاستاذ ياسر الجبالى مسئول الأسرة وصاحب فكرة المعرض.

ويهدف المعرض إلى توفير الفرص و البيئه المناسبه للطلاب لعرض أفكارهم ومشاريعهم وربط الطلاب بسوق العمل، وتشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار، ونقل وتبادل الخبرات بين الطلاب وبعضهم، وتشجيع المسئولين على تبني ابتكاراتهم، لذلك قامت أسرة من أجل مصر المركزية جامعة حلوان بالاشتراك مع اتحاد الطلاب بالكلية لاطلاق معرض ابتكارات بكلية الهندسه بحلوان جامعة حلوان ( تحت شعار مصر بتسوقلك ).

و يقام معرض الابتكارات بمشاركة كلية هندسه حلوان، كلية هندسة المطرية، كلية التعليم الصناعي، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

حضور عدد من الشخصيات العامة.

هذا ومن المقرر حضور المهندس عبد المحسن عبد الصادق رئيس مجلس إدارة مصنع صقر للصناعات المتطورة، دكتور رأفت جوهر مسئول القطاع الفني للهيئة العربية للتصنيع، المهندسة عبير كامل مدير إدارة البحوث و التطوير مصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع، الاستاذ هاني ضاحي نقيب المهندسين ومجموعة من رجال الأعمال والشخصيات الهامة.

وتقام فعاليات معرض الابتكار في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ بقاعة الصاله المغطاه بكلية هندسة حلوان.