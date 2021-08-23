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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميكيسوني يصدم الأهلي: لم أحسم وجهتي المقبلة حتى الآن

ميكيسوني
ميكيسوني

أكد الموزمبيقي لويس ميكيسوني، جناح فريق سيمبا التنزاني السابق، أنه لم يحسم مستقبله ووجهته المقبلة حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن النادي الأهلي حسم صفقة التعاقد مع ميكيسوني لمدة 4 أعوام، مقابل 800 ألف دولار.

وقال ميكيسوني في تصريحات لجريدة “Opais” الموزمبقية:"'مستقبلي لا يزال على الطاولة. في غضون أيام قليلة ، سأسافر مع مدير أعمالي لمراجعة العروض المختلفة التي تلقيتها. لدي اتصالات من الأندية الأفريقية ، ولكن أيضًا من بعض الأندية الأوروبية."

وأضاف: "في الأيام القليلة المقبلة ، سيعرفون خطوتي التالية ، والآن أركز على الانتهاء من هذه العملية برمتها."

وتابع: "إذا كانت النتيجة هي الذهاب إلى الأهلي ، فسأذهب بشكل أكيد، التدرب مع بيتسو موسيماني مجددًا، الماضي موجود في المتحف ، لكنه سيكون حاسمًا."

وأردف: "سأثبت للمدرب أنني عندما كنت في صنداونز ، كنت لاعباً آخر وإذا كان لدي المزيد من الوقت ، كان بإمكاني إظهار كفاءتي."

وأتم:" إذا كنت سأكون في الأهلي مع موسيماني، فسأكون هناك بصدر رحب إنه أحد أكثر المدربين كفاءةً في القارة ، لذا من الجيد دائمًا أن أكون مع الأفضل.

وسبق لميكيسوني اللعب مع موسيماني في فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وأعلن نادي سيمبا التنزاني رحيل الموزمبيقي لويس ميكيسوني عن الفريق، دون الكشف عن وجهته المقبلة.

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