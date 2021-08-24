تعرف على المشهد المفضل لمنى زكي بمسلسل لعبة نيوتن

قالت الفنانة منى زكي ، إن المشهد المفضل لدي في مسلسل "لعبة نيوتن" هو مشهد الدكتورة النفسية ، مؤكدة أنها لا تجيد الحفظ ومشهد الدكتورة كان عبارة عن 4 صفحات ويجب أن تحفظها جيدا .



وأضافت منى زكي خلال لقائها في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناه "دي ام سي "، أن مشهد الولادة كان أصعب مشهد بالنسبة لها لأن تصويره كان متفرقا ولم يتم تصوير المشهد كاملا في وقت واحد، مؤكدة أن هذا المشهد استغرق شهورا لتصويره.



تابعت منى زكي ، أن هناك مشاهد تظل لها تأثير بسبب صعوبة تصوريها ، لافتة إلى أنها نسيت الإنجليزي بسبب صعوبة مشهد الولادة .

استكملت منى زكي ، تكنيك العمل الذى أقدمه يكون مختلفا عن أي فنان آخر ، وبدأت في العمل الفني بشكل شبه أكاديمي ، مشيرة إلي أن أي فنان يعيش حياة أخرى غير حياته حتى يقدم العمل الفني المطلوب منه.

وأشارت إلى أن الممثل الذى يحمل هوية خاصة يكون شبه العديد من الفنانين ، لديه بذرة موهبة وكل فنان له نظرية معينة خاصة بالتمثيل .