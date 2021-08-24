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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إقبال كبير على التعليم الأزهري.. تعرف على أعداد المتقدمين إلى المعاهد هذا العام

أحد تلاميذ الازهر
أحد تلاميذ الازهر

يشهد التعليم الأزهري قبل الجامعي ، طفرة حديثة في المناهج والمعايير النموذجية، الأمر الذي أدى إلى إقبال كبير من أولياء الأمور للتقديم لأبنائهم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي.

كما يشهد التعليم الأزهري إقبال من ناحية أخرى في التحويل من مدارس التربية والتعليم إلى معاهد الأزهر الشريف، بينما لوحظ ندرة في المحولين إلى التربية والتعليم من الأزهر الشريف.

وقال الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن أكثر من 300  ألف طالب تقدموا للازهر الشريف هذا العام في رياض الأطفال والإبتدائي الأزهري.

بينما وصل عدد من حولوا من حولوا من مدارس التربية والتعليم إلى الأزهر، حوالي 20 ألف طالب، وخمسة آلاف فقط حولوا من الأزهر إلى التربية والتعليم.

إقبال كبير على الالتحاق بالتعليم الأزهري

بينما شهد عام 2020 اقبالا ملحوظا في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المقبولين هذا العام في مرحلة رياض الأطفال (128978) طفلًا، بزيادة (17298) طفلًا عن العام السابق، في حين بلغ إجمالي عدد التلاميذ المقبولين هذا العام في الصف الأول الابتدائي (237520) تلميذًا، بزيادة (44617) تلميذًا عن العام السابق.

كما لوحظت زيادة في نسب تحويلات الطلاب من مدارس التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المحولين هذا العام من مدارس التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية (25010) طالبا، بزيادة بلغت (11592) طالب عن العام السابق، في حين تقلصت أعداد الطلاب المحولين هذا العام من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي بمقدار (11027) طالب عن العام السابق.

التعليم الأزهرى المناهج مدارس الأزهر اقبال كبير

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