عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ملتقى لوجوس الأول للشباب يستضيف المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

ملتقى لوجوس الأول
ملتقى لوجوس الأول ومدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

 

استضاف ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، صباح أمس الاثنين، الدكتورة رشا عياد راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، التي التقت الشباب والشابات المشاركين في الملتقى، بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون.

حيث حدثتهم عن الأكاديمية وأنشطتها في تأهيل الشباب المصريين للمناصب القيادية، وهو ما بدأ بالفعل من خلال تعيين عدد من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (الذي يندرج ضمن برامج الأكاديمية الوطنية حاليًا) نوابًا في مجلسي النواب والشيوخ ونوابًا لمحافظين، وكذلك في عدد من المناصب القيادية بالدولة.

ويعد هذا اللقاء مع الدكتورة رشا عياد راغب هو الأول بين عدة لقاءات من المرتب له أن تعقد لرموز ناجحة في المجتمع مع شباب وشابات ملتقى لوجوس، لنقل خبراتهم وتجاربهم الناجحة إلى الشباب.

ويشارك في الملتقى ٢٠٠ من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري، ويأتي بعنوان "التمتع بالجذور" ويهدف إلى جعل هؤلاء الشباب سفراء للفرح كما أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني خلال كلمته في حفل الافتتاح مساء الأحد.

 

ملتقى لوجوس الأول الكنيسة القبطية الارثوذكسية الدكتورة رشا عياد المقر البابوى دير القديس الأنبا بيشوي وادي النطرون البابا تواضروس الثاني

ترشيحاتنا

23 أغسطس من كل عام.. قصة الجميّل الرئيس اللبناني الذي لم يكمل شهرا في الحكم

السيطرة على حريق في ناقلة مواد بترولية و10 سيارات بالسعودية.. فيديو

الرئيس التونسي يقرر تمديد تعليق عمل البرلمان والتدابير الاستثنائية

مصري عائد من أفغانستان يوجه رسالة للرئيس السيسي على الهواء.. فيديو

كيف يحول فيروس كورونا خلايا أدمغة الخفافيش إلى مصنع للفيروسات

نائب محافظ الإسكندرية تلتقي شباب ملتقى لوجوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور عبر صدى البلد.. فيديو

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

يظهر في سماء مصر الآن .. كل ما تريد معرفته عن القمر الأزرق

رسالة نارية من تامر أمين لـ مصححي تظلمات الثانوية العامة.. فيديو

هجوم عاصف..ركبة سمية الخشاب تثير أزمة على فيسبوك..والفنانة تحذف الصورة

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

فيديو

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو جراف.. هل يجوز تغسيل تارك الصلاة متعمدا.. د. أحمد كريمة يجيب

بعد أحمد عبد العزيز.. نجوم قبلوا أدوارا ضعيفة لاحتياجهم للمال "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

اﻟﻤﺰﻳﺪ