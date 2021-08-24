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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتمسك بالأمل أمام الجونة في الدوري

الاهلي
الاهلي

يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا علي منافسه الجونة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء علي ملعب " خالد بشارة" ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدورى المصري الممتاز .

ويسعي النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط علي أمل خسارة المتصدر وغريمه التقليدي الزمالك ليتم تأجيل حسم لقب الدوري رسميا للجولة الاخيرة من عمر المسابقة

علي جانب اخر يحاول فريق الجونة تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز . 

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، وخسر في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة


قائمة الأهلي لمواجهة الجونة:‏


محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.

 

حكام مباراة النادي الأهلي ضد الجونة : 


أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والجونة في الدوري الممتاز.


ويستضيف إستاد خالد بشارة أحداث مباراة الأهلي والجونة، التي تقام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من البطولة المحلية.

 

حكم مباراة النادي الأهلي والجونة في الدوري


أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي والجونة للحكم أمين عمر، ويعاونه أحمد حسام، وهشام الدسوقي، ومحمد فاروق حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو محمود البنا، ويعاونه محمود أبو الرجال.

الأهلى الجونة النادي الأهلي الدوري الزمالك

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