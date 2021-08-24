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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 189 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. هاشتاج #شكرا_صقور_المخابرات يتصدر تويتر.. موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري

صدى البلد

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها إعلان الصحة أعداد كورونا، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :

الصحة: تسجيل 189 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 211 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 236075 حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية

 

بعد عودة الجالية المصرية من أفغانستان هاشتاج #شكرا_صقور_المخابرات يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #شكرا_صقور_المخابرات بعد عودة البعثة المصرية من أفغانستان

 

التعليم: آخر موعد لتسجيل طلبات لقاح كورونا للعاملين بالمنظومة التعليمية 7 سبتمبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي لقاح كورونا بالنسبة للعاملين بالتعليم يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021

 

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري

يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا علي منافسه الجونة اليوم علي ملعب " خالد بشارة" ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدورى المصري الممتاز . موعد مباراة الاهلي ضد الجونة وتقام مباراة الاهلي ضد الجونة في تمام الساعة التساعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية . ويسعي النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد

 

الجالية العائدة من أفغانستان: القيادة السياسية تصون كرامة المصري في الداخل والخارج

أكد مسئولو البعثة الأزهرية العائدة من أفغانستان أن مصر تحافظ على أبنائها في الخارج، كما تحافظ على أبنائها في الداخل، بفضل القيادة السياسية التى لا تنسى أبناء الوطن في أي مكان.

 

أحمد مجاهد: ليفربول لم يمانع انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقته لإدارة اتحاد الكرة، أن نادي ليفربول الإنجليزي لن يمنع محمد صلاح من التواجد مع منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022. وأضاف مجاهد في تصريحات تلفيزيونية : القوانين الجديدة في إنجلترا بشأن قواعد الحجر الصحي واللائحة الجديدة تنص علي أن النادي

حدث ليلا الصحة موعد مباراة الأهلي والجونة

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