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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجالية العائدة من أفغانستان: القيادة السياسية تصون كرامة المصري في الداخل والخارج

المصريون العائدون
المصريون العائدون من أفغانستان

أكد مسئولو البعثة الأزهرية العائدة من أفغانستان أن مصر تحافظ على أبنائها في الخارج، كما تحافظ على أبنائها في الداخل، بفضل القيادة السياسية التى لا تنسى أبناء الوطن في أي مكان.


وأضاف مسئولو البعثة لدى عودتهم إلى القاهرة مساء الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بذلوا جهودا كبيرة من أجل عودتهم إلى أرض الوطن، كما أن القوات المسلحة قدمت لهم كل الدعم والعون واستقبلتهم بترحاب وحفاوة كبيرة.


وأعربوا عن سعادتهم الكبيرة بعودتهم إلى أرض الوطن، موجهين الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على جهدهم الكبير الذي جعلهم يشعرون بالفخر بمصريتهم، مؤكدين أن كرامة المصرية مصانة في الداخل والخارج بفضل القيادة السياسية الحكيمة التي لا تنسى أبناء الوطن في أي مكان. 


من جانبه، أكد أحد مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان أن القيادة السياسية لا تنسى أبناءها، وأنهم بمجرد اندلاع الأحداث الأخيرة في أفغانستان، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الأحداث وأخبار الجالية المصرية يوميا، ولولا جهود الرئيس والقوات المسلحة ما كنا عدنا بسلام وأمان.


وعادت من أفغانستان الجالية المصرية في وقت سابق مساء اليوم وسط استعدادات طبية وإدارية من قبل القوات المسلحة للكشف عليهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

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