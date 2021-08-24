التعليم: آخر موعد لتسجيل طلبات لقاح كورونا للعاملين بالمنظومة التعليمية 7 سبتمبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي لقاح كورونا بالنسبة للعاملين بالتعليم يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021 .



وشددت وزارة التربية والتعليم على اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح كورونا، استعدادا لبدء العام الدراسي المقبل بأمان.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم كتابًا دوريًا إلى جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي.

ونص الكتاب الدوري علي :

تشكل لجنة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مدير المديرية ومدير الإدارة، وعضوية مديري المراحل بالمديرية والإدارة تكون مهمتها إعداد قاعدة بيانات للعاملين علي مستوي المدارس الحكومية والخاصة والدولية تحت مسئولية مدير المدرسة تشمل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

ستقوم اللجنة بإخطار من لم يقوموا بالتسجيل بأن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021

لن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية

سيتم تكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بمساعدة العاملين للتسجيل علي موقع وزارة الصحة والسكان (العاملين بوزارة التربية والتعليم) لتحديد مكان تلقي اللقاح والموعد الحدد للجرعات

يقوم السادة مديري المديريات التعليمية بسرعة التنسيق مع السادة مديري مديريات الصحة بالمحافظة من خلال السادة المحافظين لتنفيذ التعليمات المرسلة إليهم، مع ضرورة موافاة السيد نائب الوزير لشئون المعلمين بتقرير يوضح الموقف النهائي لعدد ونسب مئوية ل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) من خلال الإيميل الخاص [email protected] مع ضرورة إخطار السيد مدير مديرية الصحة والسكان بنسخة من التقرير.

التعليم : ممنوع دخول المدارس لغير الحاصلين على لقاح كورونا

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه لن يُسمح للعاملين بالتعليم بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية، وتكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بمساعدة العاملين للتسجيل علي موقع وزارة الصحة والسكان (لتلقي اللقاح والموعد المحدد للجرعات).