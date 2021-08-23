وزير التعليم يكشف أسرار تصحيح امتحانات الثانوية العامة للرد على المشككين خلال ساعات..اعداد التظلمات تتخطى حاجز الـ 300 ألف .. والوزارة ترفض مطالب الراسبين

وزير التربية والتعليم يكشف:

تفاصيل بناء الاسئلة وآليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة

النظام الجديد نجح في التقويم وفرز مستويات الأداء بطريقة علمية دقيقة

مفاجآت رقمية في نتيجة الثانوية العامة 2021

وزير التعليم يرد على مطالب الراسبين في امتحانات الثانوية العامة

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة عاجلة ردا على كل ما يقال بشأن التشكيك في نزاهة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 .

حيث قال وزير التربية والتعليم : أناشد جميع طلاب الثانوية العامة و اولياء امورهم ، بألا يستمعوا لأى أقوال تشكك في تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وأضاف وزير التربية والتعليم : التشكيك في تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 ، هو ورقة الهجوم المحورية التي يستخدمها الكثيرون لاثارة المخاوف والبلبلة .

وأعلن وزير التعليم أن الوزارة قررت الكشف عن التفاصيل الكاملة لـ تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 من خلال فيديو يتم بثه على الحساب الرسمي لـ وزير التربية والتعليم على فيس بوك خلال 48 ساعة ، ليعرف الجميع كيف تتم هذه الاجراءات بمنتهى الوضوح والدقة والشفافية.

وقد شدد وزير التعليم على أن هذا الفيديو المرتقب ، سحسم الجدل بالكشف عن تفاصيل بناء الاسئلة وآليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 ، والرد على معظم التساؤلات المثارة لدى اولياء الامور والطلاب بشأن دقة ومصداقية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه حدث تغيير في أسلوب تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 ، مؤكداً أنه تم تقليص عدد العاملين بـ كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 من 100 ألف من المصححين إلى عدد 400 مصحح ومدقق فقط ، لأنها أصبحت إلكترونية، حرصا على عدم وجود أي تدخل للعنصر البشري.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه تم التحكم في الأخطاء المعتادة في تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 بشكل جعلها لم تعد موجودة هذا العام .

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن النظام الجديد في امتحانات الثانوية العامة 2021 ، نجح في التقويم وتحقيق فرز مستويات الأداء بطريقة علمية دقيقة تسمح لوزارة التعليم العالي بالاختيار الأدق للمقاعد في الجامعات.

نتيجة الثانوية العامة 2021

كان قد استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، مقارنة لنسب النجاح العامة لهذا العام لأول دفعة استخدمت التابلت.

حيث قال وزير التعليم أن نسبة النجاح عام 2016/ 2017 بلغت 72% ، بينما عام 2017/2018 بلغت 74%، وفي عام 2018/2019 بلغت 78%، وفي عام 2019/2020 بلغت 81%، وهذا العام 2020/2021 بلغت نسبة النجاح 74%.

أما بالنسبة لإحصائيات هذا العام، وما قيل عن صعوبة أو سهولة امتحانات بعض المواد، أشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه إذا نظرنا إلى أي مادة عبر الأعوام 2019 أو 2020 أو 2021 نجد أنه نسب النجاح متقاربة في كل الأعوام، وأحيانا تزيد نسب النجاح لبعض المواد لعام 2021 عن السنوات السابقة، وفق المعلومات الرقمية الموثقة بعد التصحيح الإلكتروني لكافة المواد.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يجب على الطالب ألا يقارن نتيجته بالأرقام القديمة، مشيرًا إلى أن الأعداد المتاحة لدخول الجامعات زادت هذا العام.

مفاجآت رقمية في نتيجة الثانوية العامة 2021

بالنسبة للشعبة الأدبية لم يحصل أي من الطلاب على مجموع ٩٥% فأعلى، وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى ٢٠ ألف و١٩٠ طالب على نسب من ٩٠ % إلى ٩٥ % ، أما بالنسبة للعام الماضي بلغ عدد الطلاب الحاصلين على ٩٥% حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٩٠ % حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٨٥ % حوالى ٢٥٠ ألف طالب، أما هذا العام حدث تغيير في المجاميع حيث حصل حوالي ٧٠ ألف طالب على نسبة ٨٥% ، مشيرًا إلى أن التقييم الصحيح يحدد بدقة الفرق فى مستوى الأداء بين الحاصلين على ٨٠% فأكثر، ولذا الحاصلين على ٦٥% و٧٠% يعد مجموعًا جيدًا.

160 ألف طالب يستعدون لدخول امتحانات الدور الثاني



أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن هناك 160 ألف طالب وطالبة ن المقرر أن يخوضوا امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2021 هذا العام “ دور سبتمبر”

وتتمثل تفاصيل جدول الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١ الذي من المقرر ان تعلنه وزارة التربية والتعليم اليوم في بيان رسمي فيما يلي :

السبت 4 سبتمبر 2021 : اللغة العربية

الاحد 5 سبتمبر 2021 : اللغة الأجنبية الثانية

الاثنين 6 سبتمبر 2021 : الجبر والهندسة الفراغية

الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 : الفيزياء للشعبة العلمية ، التاريخ للشعبة الأدبية

الأربعاء 8سبتمبر 2021 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 سبتمبر 2021 : الديناميكا

السبت 11 سبتمبر 2021 : الكيمياء للشعبة العلمية - الجغرافيا للشعبة الأدبية

الاحد 12 سبتمبر 2021 : الجيولوجيا لعلمي علوم - علم النفس لأدبي - التفاضل والتكامل لعلمي رياضة

الاثنين 13 سبتمبر 2021 : الاحياء لعلمي علوم - الفلسفة لأدبي - الاستاتيكا لعلمي رياضة

وزير التعليم يرد على مطالب الراسبين في امتحانات الثانوية العامة

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المطالبين بالسماح لطلاب الثانوية العامة الراسبين في أكثر من مادتين بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وجعل امتحانات الدور الثاني بالدرجة كاملة.

قال وزير التعليم : تنص المادة ٢٨ من قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ والمعمول به في جمهورية مصر العربية على الآتي:

المادة ٢٨

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٣) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.

ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية, ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين, كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.

ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (٥٠%) من النهاية الكبرى للمادة, كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.

واوضح وزير التعليم ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خاضعة في أعمالها لهذا القانون ، وقال : نحن لا نستطيع السماح بدور ثاني بدرجة اكثر من ٥٠٪؜ او دور ثاني للراسبين في اكثر من مادتين حسب نص القانون.

وقال وزير التربية والتعليم: امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، سيخوضها سيدخلها عدد 160 ألف ، مشيرا إلى أنه سيكون مسموح بخوضها لطلاب الثانوية العامة الراسبين في مادة او لمادتين فقط ، بحد اقصى ٥٩%؜ من الدرجة

وأضاف وزير التعليم : الراسب في اكثر من مادتين سيعيد السنة في مواد الرسوب فقط.

أعداد تظلمات الثانوية العامة 2021 حتى الآن

تشهد أعداد تظلمات الثانوية العامة 2021 ارتفاعا ملحوظا مع مرور الساعات ، منذ اللحظة الأولى للإعلان عن فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم .

فمنذ أن فتحت وزارة التربية والتعليم باب تظلمات الثانوية العامة في الثالثة من عصر أول امس السبت ، كسرت اعداد تظلمات الثانوية العامة 2021 حاجز الـ 300 ألف تظلم في أكثر من مليون و٩٤ ألف ورقة امتحانية ، منهم أكثر من ١١٨ الف طالب ناجح و أكثر من ٦٧ الف طالب دور ثاني و٣٠ الف طالب راسب.

خط ساخن لـ تظلمات الثانوية العامة 2021

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص خط ساخن لـها ، لتسهيل مهمة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 على جميع طلاب الثانوية العامة.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه لأي استفسار بشأن تظلمات الثانوية العامة 2021 يمكن لمن يهمه الأمر الاتصال على رقم 19368

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الإلكترونى لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم ١٣ سبتمبر القادم، وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021

- ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2021

-اكتب الرقم القومي

-اكتب البريد الموحد

-اكتب كلمة مرور البريد

-اضغط على تسجيل الدخول

-حدد بيانات المواد المراد التظلم منها واملأ البيانات المطلوبة

معلومات هامة عن تظلمات الثانوية العامة 2021