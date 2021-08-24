أحمد مجاهد: ليفربول لم يمانع انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقته لإدارة اتحاد الكرة، أن نادي ليفربول الإنجليزي لن يمنع محمد صلاح من التواجد مع منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأضاف مجاهد في تصريحات تلفيزيونية : القوانين الجديدة في إنجلترا بشأن قواعد الحجر الصحي واللائحة الجديدة تنص علي أن النادي من حقه منع اللاعب من الانضمام الي منتخب بلاده في حالة زيادة أيام الحجر عن 5 أيام.



وأوضح: طلبنا من الاتحاد الدولي استثناء محمد صلاح بشأن قواعد الحجر الصحي.

وأشار أحمد مجاهد خلال تصريحاته إلى أن المشكلة التى تواجه منتخب مصر هي نفس التي تواجه كل بلاد إفريقيا والاتحاد الدولى سيتدخل خلال الفترة القادمة .

أما عن محمد النني أكد أحمد مجاهد أن فريق أرسنال لم يحسم أمره بعد .

واختتم أحمد مجاهد تصريحاته، قائلا: فيفا متعاون معنا وليس صاحب القرار بشأن أمور الصحة والاجراءات الاحترازية .