بعد عودة الجالية المصرية من أفغانستان هاشتاج #شكرا_صقور_المخابرات يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #شكرا_صقور_المخابرات بعد عودة البعثة المصرية من أفغانستان بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏مصر العظمي تحمي مواطنيها فوق أي أرض وتحت أي سماء #شكرا_صقور_المخابرات " و " ‏الدولة المصرية جابت جاليتها المتواجدين في أفغانستان..

جيبناهم من منطقة شديدة الخطورة

مصر مش بتسيب أبنائها يتولى أمورهم شوية إرهابيين ملهمش دور في الحياة غير القتل و التخريب.. و لا بتسيب أبنائها يعيشوا على أراضي يتم فيها تصفية الحسابات و في أجواء غير أدمية#شكرا_صقور_المخابرات".

وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية؛ من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان .



وقد وصلت منذ قليل طائرة نقل أفراد عسكرية إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية وسط استعدات طبية وإدارية من قبل القوات المسلحة للكشف عليهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.





من جهتهم؛ قدم المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن.