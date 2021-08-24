شوبير يكشف تطورات رحيل بواليا وديانج عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تطورات ملف الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن جونيور أجاي نجم الفريق باتت أيامه قليله في الأهلي حيث إن عقده سينتهي بنهاية الموسم المقبل ويبحث النادي عن عروض احتراف وفي حال فشل الأمر سينتهي الأمر بالتراضي بين الطرفين

وأضاف أن اليو ديانج نجم الفريق يقترب من البقاء في الأهلي عقب فشل مفاوضات جالاتا سراي التركي لضعف المقابل المادي مشددا أن ديانج أعطى الأهلي الحرية الكاملة لاختيار القرار الأنسب.

وتابع أن والتر بواليا يقترب من الرحيل عن الأهلي للإعاره لمدة موسم مقابل ٣٠٠ ألف دولار مشددا أن بواليا للاعب مميز ولديه العديد من الإمكانيات ولكن ظروف مباريات الدوري لم تساعده على التألق.

وأكمل أن الاهلي خسر مهاجما مميزا وهو وليد أزارو مشددا أنه كان خليفه فلافيو ولكن قرار رينيه فايلر المدير الفني الأسبق كان خاطئا.