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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية في حملات بالبحيرة

حملات تموينية في
حملات تموينية في البحيرة

 

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور  وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.

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في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو المطامير مدينة النوبارية ومديرية التموين ومباحث التموين  والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر بحملة مكبرة بنطاق النوبارية و أبوالمطامير، أسفرت عن الآتي :-

تم ضبط  مركز نساء وتوليد تديرها ممرضة داخل مسكنها، كما ضبط سرير خاص بالكشف والتوليد وجهاز سونار وجهاز ضغط وعدد كبير من المعدات الطبية والادوية والمستلزمات الطبية المستخدمة في الولادة وغيرها من عمليات الخياطة و الطهارة بمركز النوبارية،وتم تحريز  الأدوية والمستلزمات الطبية وروشتات الكشف وسجل الحالات وعدد من المطبوعات الخاصة بالمكان

وتم عمل محضر إثبات حالة مفصل بالواقعة وغلق وتشميع المكان بالشمع الأحمر.

ضبط أدوية مغشوشة منتهية الصلاحية 

كما تم ضبط بالمكان ( سرير كشف وعمليات وأدوات جراحية خاصة بالعمليات وجهاز تشفيط و انبوبة اكسجين ستاند خشب معلق به محاليل طبية وكشاف خاص بالكشف وجهاز سونار وجهاز ضغط وجهاز دوبلر وعدد ٢٠ جهاز محلول، وكيس قطن ٢٥٠ جرام وكيس قطن ٥٠ جرام، ١٤ كاربول احمر، ١٧ كانيولا، ٢٠ كلبس سره خاص بالمواليد، ٣ رباط شاش، ٢ محلول،  ٤ خيوط جراحيه، ٣ علب جوانتى لاتيكس، ٧ اكياس جوانتى فحص، ٤ امبول كابرون، ٦ امبول دايسينون، ٥ سنتوسينون امبول، ٢ امبول ميثرجين، ١ امبول برمبران امبول امرى، ٣ امبول ديكلوفين، امبول فيسرالجين، ٨ أقراص سايتوتك، وكشاف رأس وروشتات خاصة بالكشف ومطبوعات تحمل اسم المركز وعنوانه وختم يحمل اسم الممرضة وسجل الحالات المترددة فى شهر أغسطس وأدوات جراحية عبارة عن مقصات متعددة المقاسات وقد تم تحريز جميع الأدوية والمستلزمات والأدوات الجراحية والمطبوعات والختم) ، وتم تشميع المكان والتحفظ على الأجهزة الموجودة به وتم عمل محضر إثبات حالة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإثبات جميع الأحراز وعمل محضر بانتحال صفة طبيب ومزاولة المهنة بالمخالفة لقانون

٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون ١٥٣ سنة ٢٠٠٤وحيازه ادويه بمكان غير مرخص له بتداول الأدوية بالمخالفة لقانون الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ومخالفه عدم التخلص من النفايات الخطرة بالمخالفة لقانون البيئة رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩.

 

- ضبط معمل يدار بدون ترخيص وتم تشميع المكان بالشمع الأحمر وكذا وجد به بعض المستلزمات منتهية الصلاحية تضمنت الآتي :-

-  ٨ أنابيب ESR بتاريخ صلاحيه ٢٠١٩ وعدد ٢ علبه اڤيتكس واحده منها بتاريخ ٥/٢٠١٩ والأخرى بتاريخ ٣/٢٠٢٠ وعدد ٢ علبه كوماتسو إحداها بتاريخ ٥/٢٠٢٠ والأخرى بتاريخ ٦/٢٠٢٠ وعدد ٢ اختبار حمل بتاريخ ٤/٢٠٢٠ وعدد علبه كيماويات بتاريخ ٥/٢٠٢١ واخرى مدون عليها كرياتينين بتاريخ ٥/٢٠٢٠.

- تم ضبط أدوية خاصة بمركز التجميل  داخل ثلاجة المعمل وبيانها كالآتي :-

-  ١٢ ڤيال مدون عليها MC وعدد ١ ڤيال مدون عليها MD وعدد ٣ ڤيال جلوتاثيون وقد تم تحريز المضبوطات وعمل محضر إثبات حالة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيث أن هذه الأدوية موجودة بمكان غير مصرح له بتواجد ادويه بالمخالفة لقانون الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥وكذا تشميعه بالشمع الأحمر كونه يدار بدون ترخيص

- المرور على ٧ منشآت ومراكز طبية خاصة أسفر المرور عن غلق عدد ٢ منشأة وكذا تحرير عدد ٢ محضر جنح فض أختام وعدد ٣ بدون ترخيص.

- كما تم  المرور على ٧ صيدليات على الطريق بنطاق ابو المطامير أسفر المرور عن ملاحظة عدم تواجد أى ملاحظات أو مخالفات والتزام الصيدليات.

ضبط أدوية منتهية الصلاحية البحيرة محافظ البحيرة محافظة البحيرة اخبار المحافظات

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