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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم العالم على السوشيال ميديا.. تايلور سويفت في التيك توك وأنجلينا جولي تقتحم إنستجرام

تايلور سويفت وأنجلينا
تايلور سويفت وأنجلينا جولي

انضمت المغنية الأمريكية تايلور سويفت مؤخرا إلى تطبيق تيك توك، وشاركت مقطع فيديو لها وهي تحرك شفاها مع أغنية، وتقوم بالعد التنازلي لجميع إصدارات ألبوماتها الأخيرة التي طرحتها في فترة جائحة كورونا.

وظهرت تايلور سويفت التي تبلغ من العمر 31 عاما  في الفيديو بإطلالات مختلفة، واستطاعت خلال ساعات جميع حوالي مليون ونصف فولورز على حسابها بتطبيق تيك توك. 

واختار المخرج الأمريكي ديفيد أو راسل المغنية تايلور سويفت مؤخرا للعب دور البطولة إلى جانب كل من كريستيان بيل ورامي مالك في فيلمه الجديد مع شركة نيو ريجسني بحسب موقع فاريتي.

 https://www.tiktok.com/@taylorswift/video/6999618030170885382?lang=en&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6998136776070055425

وحصدت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، جائزة جرامي لأفضل ألبوم هذا العام، وحققت رقما قياسيا بفوزها الجديد، ودخلت التاريخ كأول امرأة تفوز بنفس الجائزة ثلاثة مرات في تاريخ الموسيقى الغربية.

نالت تايلور سويفت جائزة جرامي أفضل ألبوم لعام 2021، في الحفل الذي أقيم مؤخرا بلوس أنجلوس في نسخته الـ63، عن أحدث ألبوماتها "فلكلور"، الذي تصدرت به قائمة المبيعات الأمريكية نهاية العام الماضي.

أنجلينا جولي على إنستجرام 

في الوقت نفسه انضمت الممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي إلى تطبيق إنستجرام لأول مرة منذ ثلاثة أيام، عن طريق نشر رسالة من فتاة تكشف الوضع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول. 

وهزت أنجلينا جولي إنستجرام بعد منشورها الأول وتمكنت من توثيق حسابها على الفور، وأصبح لديها حوالي 9 مليون متابع حول العالم، في الوقت الذي تتابع فيه فقط ثلاثة حسابات جميعها تتعلق بالدفاع عن حقوق اللاجئين. 

تعمل أنجلينا جولي مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومثلتها سابقا كسفيرة للنوايا الحسنة بين أعوام 2001 و2012. وشاركت في عشرات من مهمات الإنقاذ حول العالم وأصبحت من أكبر المدافعين والمتحدثين في مجال اللجوء والنزوح حول العالم.

 وقالت أنجلينا جولي إن انضمامها إلى المنصة جاء من أجل مشاركة قصص اللاجئين وأصوات أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان الأساسية في جميع أنحاء العالم.

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