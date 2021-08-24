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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف يمكن الاستفادة من منصة مهارة - تك|القومي لتكنولوجيا المعلومات يوضح

منصة مهارة تك
منصة مهارة تك

قال المهندس محب جمال نائب مدير مركز التعليم الالكتروني بالمعهد القومي لتكنولوجيا المعلومات،إن منصة مهارة تك منصة تابعة للمعهد القومي لتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، وهى خطوة من خطوات الدولة نحو التحول الرقمي فى اتجاه التعليم أيضا.


واضاف جمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية دى ام سي،ان منصة مهارة-تك،تتيح التعلم لكثير من المجالات التكنولوجية المختلفة التى تجهز شباب مصر والشباب العربي لوظائف المستقبل فى الفترة القادمة.


وتابع جمال "المنصة تهدف إلى وجود اتاحة بشكل كبير للمحتوى العلمى المتخصص فى تكنولوجيا المعلومات لعدد اكثر من المستفيدين ".


واوضح جمال ان المنصة تقدم محتوى متخصص باللغة العربية ليستهدف شريحة اكبر من الشباب ويسهل على الشباب التقريب من مجال تكنولوجيا المعلومات.


واردف فى منصة مهارة تك لنقدم أكثر من 13 تخصصا تكنولوجيا مختلفا فى صورة مسارات تكنولوجية بتوصل فى النهاية إلى وظيفة فى سوق العمل،موضحًا ان الـ ١٣ تخصصا من أحدث التخصصات تم تحديدهم بعد دراسة وبحث فى السوق المحلي والعالمي للوصول إلى التخصصات الاكثر طلبًا.

منصة مهارة معهد القومي لتكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي

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