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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزيرة الهجرة تصل إلى جامعة الأزهر للحديث حول الهجرة غير الشرعية

وزيرة الهجرة تصل
وزيرة الهجرة تصل إلى جامعة الأزهر

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، في مقر إدارة الجامعة بمدينة نصر.

تأتي زيارة وزيرة الهجرة لجامعة الأزهر، تأتي ضمن ندوة تثقيفية تنظمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحت عنوان " مكافحة الهجرة غير الشرعية بمفهوم جديد".


جاء ذلك بحضور الدكتور نظير عياد امين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط.

كما حضر اللقاء، الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، واللواء أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور عبد الدايم نصير امين عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور العدل القاضي عميد كلية الهندسة الأسبق، ومدير عام المركز الهندسي بجامعة الأزهر، والأستاذ مجدي عبد العزيز امين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، والدكتور رضا أمين عميد كلية الإعلام، إضافة إلى لفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات جامعة الازهر.

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جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر وزيرة الهجرة ندوة تثقيفية مكافحة الهجرة

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