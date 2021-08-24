محافظ الغربية يجتمع برؤساء وممثلي البنوك لتسويق الأصول المملوكة للمحافظة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، اجتماعاً موسعاً لرؤساء وممثلي البنوك العاملة في نطاق محافظة الغربية، لمناقشة سبل التعاون في تسويق الأصول المملوكة للمحافظة بهدف تعظيم إيرادات الدولة بما يعود بالنفع على المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام، المستشار عمرو حتاتة عضو المكتب القضائي والمستشار سيد فوده المستشار القانوني للمحافظة.

أوضح محافظ الغربية أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل كل الجهود الممكنه من أجل تقديم كافة الخدمات بشكل أفضل ومتميز للمواطنين في كافة القطاعات والمرافق والخدمات، مشيراً إلى أن طرح هذه الأصول والوحدات سيعود بالنفع على المحافظة والمواطنين من خلال استغلال العائد منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وخلال الاجتماع عرض المحافظ عدد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة ومن ضمنها مشروعات الإسكان الاستثماري بـ "عمارات عبد المنعم رياض المقامة على مساحة 4200 متر مربع وتضم 5 أبراج سكنية بعدد 180 وحدة + 1 برج إداري بعدد 63 وحدة ، 13 وحدة سكنية بعمارات الإستاد، 27 وحدة سكنية بالبرج السكني الإداري بزفتي، 8 وحدات إدارية و 4 محال تجارية بالبرج الإداري بأرض السويقة بكفر الزيات، 25 وحدة سكنية بسمنود، بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعي، الأراضي غير المستغلة، المباني التي سيتم نقلها إلى المجمعات الخدمية بمبادرة حياة كريمة.

ومن جانبهم أبدى ممثلي البنوك سعادتهم البالغة بتلك الدعوى من جانب المحافظة، مؤكدين على دعمهم الكامل لتلك المبادرة، حيث طرح عدد من البنوك مجموعة من المقترحات لوضع آليات لكيفية التعاون بين البنوك والمحافظة.



وفي ختام الاجتماع اطمئن المحافظ على الإجراءات الاحترازية المتبعة في البنوك مقدماً كل الدعم لهم في سبيل مواجهة الموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا المستجد من تطهير ماكينات الصرف الآلي وتنظيم أعداد العملاء المترددين على البنوك حال تزايدها

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