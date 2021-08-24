وزيرة التضامن تكشف دور المجتمع المدني في دعم مبادرة «حياة كريمة»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، ان مؤسسات المجتمع المدني مسئولة مع الدولة في مواجه المشكلات، موضحا ان المجتمع المدني يشترك مع الدولة في مشروعات حياة كريمة .



وأضافت خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»: « الفقر له مسببات منها الكثافة السكانية والأمية وغيرها من الأمور التي يتم التعاون في القضاء عليها بالتعاون مع المجتمع المدني».

ولفتت ان وزارة التضامن مسئولة عن المجتمع المدني بطريقة مباشرة لذا يتم التعاون معهم في تقديم الخدمات لمستحقيها ضمن «الجمهورية الجديدة».

تهتم الحكومة المصرية بتقديم العديد من المبادرات لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، كما تعمل على مساندة القطاع الزراعي والفلاحين باعتبارهم تمس الأمن القومى.

أبرزها حياة كريمة.. تعرف على أهم المبادرات الحكومية لدعم صغار المزارعين

ويستعرض موقع صدى البلد أهم المبادرات التى تدعم صغار المزارعين والمربين.



المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى والتى سوف يستفيد منها حوالى 55 مليون مواطن

برنامج تطوير الرى الحقلى

مشروع تطوير الريف المصري

مبادرة احياء البتلو ومراكز التلقيح الاصطناعي للتحسين الوراثى لحيوانات انتاج الالبان او اللحوم

تطوير مراكز تجميع الالبان

توفير عمليات الاقراض بالفائدة الميسرة لصغار المزارعين والمربين.