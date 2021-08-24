الثاني في سوريا.. وزير التربية والتعليم يكشف مجموعه في الثانوية العامة

جاوب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على سؤال بشأن مجموعة في الثانوية العامة، مؤكدا انه نجح بتفوق في الثانوية العامة.



وتابع الدكتور طارق شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أنه : الله مش فاكر اوي، وتقريبا ٨٤٪ او ٨٦٪ في مدينة حلب في سوريا"، مستدركا أنه اخدت الثانوية والاعدادية من سوريا، وكنت وقتها الثاني على سوريا في ذلك الوقت.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن رقم المجموعة في الثانوية العامة في نظامها الجديد لا يعبر عن شي، ونظام تقيم مختلف وهدفه إفراز المهارات بين الطلاب، مشيرا إلى أن نظام التقييم الجديد الأفضل تماما ولكن البعض لا يعرف هذا الأمر.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، أنه لدينا ثقة في التصحيح الذي تم في امتحانات الثانوية العامة، متابعا أن كل التظلمات التي تم التقدم بها سيتم الفصل فيها وواثق في التصحيح.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن لابد من كل ولي أمر أن يدفع مجله لدراسة الكليات التي يحبها ويجد نفسه فيها، مشير الي أن علينا تغير تفكير وفلسفة كليات القمة.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان الوزارة سمحت للاجئين الذين انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل في نظام التعليم المصري العام.

وقال وزير التعليم : تمكن مصر الطلاب الاتين من سوريا واليمن والسودان وجنوب السودان من الحصول على فرص تعليم بشكل متساوٍ مع الطلاب المصريين.

وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن المزايا التي تقرر منحها للطلاب السوريين والطلاب اليمنيين الدارسين في المدارس المصرية.حيث قالت وزارة التربية والتعليم : سيتم معاملة الطالب السوري واليمني كالمصريين في النقاط التالية:-

يلتحقون بالمدارس الحكومية عربي

يتم إعفاؤهم من دفع تكاليف التعليم المقررة على الطلاب الوافدين

يدفعون نفس رسوم المقررة على الطلاب المصريين

يتاح لهم الدخول للمدارس الخاصة

وسبق وأن أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا ، أكدت خلاله أنه قد وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استمرار معاملة الطلاب السوريين والطلاب اليمنيين معاملة الطلاب المصريين خلال العام الدراسي 2020/2021.