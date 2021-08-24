الثانوية العامة.. طارق شوقي ردا على منتقدية: النظام الحالي افضل ميت مرة من السابق

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك تاويل ومقولات غير حقيقية عن عملية التصحيح في الثانوية العامة، مضيفا أن هذا الأمر صعب علينا نظرا لحجم الجهد الكبير الذي نقدمه.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، اجرينا كل التغيرات في الثانوية العامة من أجل مصر وهناك رسالة في هذا الأمر، وتحضير جبل لمستقبل جيد.،لافتا إلى أن النظام الجديد افضل ميت مرة من النظام السابق.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه نتعرض لهجوم كبير وغير مبرر لمجرد تطوير التعليم، مشير الي أن البعض ينتقدنا على تطوير تعلم الأبناء وإخراج أجيال افضل.

في سياق أخر، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان الوزارة سمحت للاجئين الذين انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل في نظام التعليم المصري العام.

وقال وزير التعليم : تمكن مصر الطلاب الاتين من سوريا واليمن والسودان وجنوب السودان من الحصول على فرص تعليم بشكل متساوٍ مع الطلاب المصريين.

وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن المزايا التي تقرر منحها للطلاب السوريين والطلاب اليمنيين الدارسين في المدارس المصرية.حيث قالت وزارة التربية والتعليم : سيتم معاملة الطالب السوري واليمني كالمصريين في النقاط التالية:-

يلتحقون بالمدارس الحكومية عربي

يتم إعفاؤهم من دفع تكاليف التعليم المقررة على الطلاب الوافدين

يدفعون نفس رسوم المقررة على الطلاب المصريين

يتاح لهم الدخول للمدارس الخاصة



وسبق وأن أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا ، أكدت خلاله أنه قد وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استمرار معاملة الطلاب السوريين والطلاب اليمنيين معاملة الطلاب المصريين خلال العام الدراسي 2020/2021.

