نقيب المهن التمثيلية: فنانو مصر تحت أمر القيادة السياسية المصرية بتنفيذ الأعمال الفنية والدرامية الهادفة

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنني أتقدم بأسم كل فناني مصر بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بالفنان والفن المصري ودور الوعي والفن في الدولة المصرية.

وأضاف أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” عبر فضائية “الحياة”، أنه قضينا ليلة سعيدة وفوجئنا بالمداخلة الهاتفية التي قام بها ويؤكد على عودة مصر لفناه الراقي والريادة ، مشيرا أن مصر هوليود الشرق .

الرئيس بتصريحاته بالأمس يضع النقاط فوق الحروف

وتابع نقيب المهن التمثيلية ، أن الرئيس بتصريحاته بالأمس يضع النقاط فوق الحروف ويضع الفن المصري في مكانه، ونشكره.

وأشار أشرف زكي إلى أن فنانو مصر تحت أمر القيادة السياسية المصرية، في تنفيذ الأعمال الفنية والدرامية الهادفة كما ظهرت في “فيلم الممر” و"مسلسل الإختيار" و"القاهرة كابول".

وأكد نقيب المهن التمثيلية أنه فوجئنا بقرار أن التصوير في الشارع بمبلغ 100 ألف جنيه " مطالبا محافظ القاهرة بإعادة النظر في هذا القرار.