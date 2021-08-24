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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف زكي يكشف حقيقة التحقيق مع سمية الخشاب بسبب صورتها الأخيرة| خاص

سمية الخشاب
سمية الخشاب

كشف الدكتور أشرف زكي  نقيب المهن التمثيلية حقيقة التحقيق مع الفنانة سمية الخشاب بسبب صورتها الأخيرة.

 

وقال أشرف زكي، في تصريح لـ"صدى البلد: "شاهدت الصورة، ولم أجد بها أي إشارة أو شيء خارج.. الصورة عادية للغاية".

 

وأضاف أشرف زكي :" لو كنت وجدت ان الصورة بها اي ايحاءات؛ لكنت بالتأكيد قمت بالتحقيق معها .. ليس هي فقط بل كل من يخطئ، النقابة لن تتهاون".

 

وأثار الفنانان سمية الخشاب والفنان أحمد سعد حالة من الجدل الواسع خلال الايام القليلة الماضية وتحديدا عقب اعلان الاخير عن عقد قرانه من مصممة الازياء علياء بسيونى.

تلميحات مسيئة 

وكانت هناك بعض التعليقات غير المباشرة من جانب سمية الخشاب وأحمد سعد حيث علق كل منهما بشكل سلبى على الاخر وهو الامر الذى علق عليه أشرف زكى نقيب الممثلين.

 

وقال أشرف زكى خلال مداخلته مع الاعلامى سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم : “بالنسبة للتراشق على السوشيال ميديا، فيه قرار طالع من الاتحاد العام للنقابات بأن أي فنان يتجاوز ضد آخر سيتم تحويله للتحقيق، وشطبه من النقابة إذا ثبتت إدانته. أنا الموضوع ده هشوفه، وسيحالا فورا للتحقيق إذا كان حدث  الكلام اللي أنا باسمعه دلوقت”. 

 

واحتفل الفنان أحمد سعد منذ ايام بعقد قرانه على مصممة الازياء علياء بسيونى في جو عائلي اقتصر على حضور الأهل وعدد من الأصدقاء متبعين الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

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وكان الفنان أحمد سعد انفصل عن خطيبته علياء بسيوني بعد أقل من عام من الخطوبة، ليعلن للجمهور مفاجأة رجوعهما مجدداً وعقد قرانهما.

 

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان أحمد سعد بعد عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيونى .

 

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره صورا جديدة من عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

 

وكتب  سعد، على الصور قائلاً: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. تم كتب الكتاب والحمد لله  .. ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا”.

 

 

وتألقت علياء بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد بإطلالة رقيقة، مرتدية بلوزة باللون الأوف وايت مع جيب قصيرة فوق الركبة باللون الأبيض.

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