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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تظلمات الثانوية الأزهرية: 19344 طعنا على نتائج الامتحانات حتى اليوم

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

كشف الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، عن عدد طلبات الطعون على امتحانات الثانوية الأزهرية للدور الأول، والتي تلقتها مقرات الطعون بالمناطق الأزهرية بكافة المحافظات، منوها أنها بلغت حتى اليوم 19344 طعنا في مختلف المواد الدراسية.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن المواد العلمية والثقافية جاءت في صدارة طلبات الطعون التي تقدم بها طلاب الثانوية الأزهرية، حيث بلغت عدد طلبات الطعون في مادة الأحياء 3026 طعنا ، والفيزياء 2708، والكمياء 2178 ، تلاها مادتي اللغة الإنجليزية والنحو، حيث بلغ عدد الطعون في مادة اللغة الإنجليزية 1735، والنحو 1537، فيما بلغت نسب طلبات الطعون في باقي المواد اقل من 1000 طلب في كل مادة، وذلك علي مستوي كافة المحافظات.

وأشار الدكتور سلامة داود أن الإدارات المعنية بفحص طلبات الطعون قد بدأت بالفعل في إطلاع الطلاب على أوراق إجاباتهم في المواد التى يتشككون في نتائجها، وذلك من خلال مكاتب الطعون المنتشرة في المناطق الأزهرية بالمحافظات التابع لها الطالب علي مستوى الجمهورية.

ووجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية رسالة طمأنه للطلاب؛ أن الأزهر حريص على مستقبل أبنائه الطلاب، وأن عملية إعادة التصحيح سوف تتم بحيادية تامة مع الالتزام بكافة الضمانات التي تحفظ حقوق أبنائنا وبناتنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة لكافة مكاتب الطعون بكافة المحافظات بإعطاء الفرصة كاملة للطالب حتى يتأكد من ورقة إجابته ودقة نتيجته، حتى يأخذ كل ذي حق حقه.

امتحانات الثانوية الازهرية الطعون المواد الدراسية المعاهد الأزهرية

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