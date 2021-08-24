التعليم العالي: انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة في هذا الموعد

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة سيكون بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن تنسيق الجامعات الخاصة سيكون على 4 مراحل.



وأضاف "المصدر" لـ"صدى البلد"، أنه تم وقف اختبارات القبول بالجامعات الخاصة ، مشيرا إلى أن هذه الجامعات لن تشهد اختبارات قبول بـ تنسيق الجامعات 2021.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة حريص على تقديم التسهيلات للطلاب؛ لذا تم اتخاذ قرار وقف الاختبارات، بالإضافة إلى تطبيق التنسيق الإلكتروني الذي يحقق المزيد من الشفافية والعدالة بين الطلاب.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد استعرض تقريرًا مقدمًا من د. محمد حلمي الغر أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية حول نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية.

وأكد التقرير أن نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية هو نظام إلكتروني بالكامل موحد على كل كليات الجامعات الخاصة، ويقوم على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة، ويمنع التلاعب، ولا يسمح بأي تدخل في نظم اختيار الطلاب.



وأشار التقرير إلى أن هذا النظام يطبق على حملة الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية)، حيث يتم تنسيق حاملى هذه الشهادات من خلال مكتب القبول الإلكتروني الموحد مباشرة، ويتم قبول الطلاب بالكليات المختلفة وفقًا لمجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم.



وأوضح التقرير مشاركة كافة الجامعات الخاصة والأهلية في نظام القبول الإلكتروني الموحد ، و تشمل القائمة30 جامعة، منها 26 جامعة خاصة: (مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية فى مصر، البريطانية فى مصر، سيناء "القنطرة"، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكتروني، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام) و4 جامعات أهلية (العلمين، الجلالة، الملك سلمان، المنصورة الجديدة).

